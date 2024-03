La Torres travolge il Pescara 4 a 1

Successo, quella appena ottenuto, che rappresenta-inoltre- la quarta vittoria consecutiva per i ragazzi rossoblù del nord Sardegna, che consente, da una parte alla compagine sassarese di consolidare la seconda posizione in classifica e dall’altro di aumentare il divario di punti tra il team sardo e la più immediata inseguitrice (la Carrarese) ora distante ben 9 punti.





In merito alla gara, partita molto combattuta fin dai primissimi minuti di gioco, dove la Torres si rendeva subito “pericolosa” prima con un traversone operato da Zecca al 7° minuto (dove l’esperto Scotto nel tentativo di “catturare” la sfera commetteva fallo) e, in seguito, con la conclusione realizzata sempre dal numero 9 del team isolano, il cui tiro finiva la sua “corsa” tra le braccia del “navigato” portiere del team pescarese Plizzari. Di contro, con il passare dei minuti era il Pescara ad affacciarsi con efficacia dalle parti dell’area sarda con l’occasione capitata sui piedi del difensore centrale Davide di Pasquale, il quale calciava di prima intenzione, trovando la fiera opposizione del reparto difensivo isolano.





Situazione, quest'ultima, che- purtroppo- era il preludio alla rete abruzzese messa a segno, al 32 minuto, dallo “sgusciante” attaccante Merola, che “servito” dal compagno di reparto Cuppone batteva l’estremo difensore della Torres, Zaccagno, obbligando costui a raccogliere la palla al di là della linea di porta. Squadra, presieduta dall’ex attaccante Stefano Udassi, che( nonostante il gol subito) non si demoralizzava anzi, si rifaceva subito sotto prima con Mastinu (tiro alto verso la porta abruzzese quello realizzato dal numero 21 rossoblù) e poi, proprio sul finire della prima frazione (al 45° per la precisione), con la rete del pareggio ottenuta dal talentuoso centrocampista Zecca, il quale si “avventava” (con enorme grinta)sul cross messo al centro da Zambataro, non lasciando “scampo” alla formazione allenata dal mister Giovanni Galeone negli anni ’90. Il punteggio, quindi, al fischio finale del primo tempo recitava Torres 1- Delfino Pescara 1936 1.





Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo, Torres subito molto “gagliarda” e combattiva, che trovava immediatamente la rete del “sorpasso” con la “punta” Ruocco al 4° minuto di gioco, il quale sfruttava-infatti- nel migliore dei modi la "torre" del “solito” Zecca, calciando al volo la sfera e spedendola oltre la linea bianca. Frazione di gioco, quella in oggetto, che proseguiva prima con l’unico “squillo” della compagine bianco-azzurra nel secondo tempo (operato dall’attaccante Cuppone al 55° minuto) e che continuava con un autentico monologo della Torres. Scotto e compagni, infatti, ottenevano- anzitutto- la terza marcatura dell’incontro con l’ottimo Ruocco al 67° e, in seguito, dilagavano con il tiro di Zecca al 78° che (deviato da un difensore abruzzese) finiva in fondo al “sacco” della porta pescarese difesa dal noto estremo difensore Plizzari. Rete, quella appena citata, che chiudeva (per quanto riguarda il risultato) una gara, già da parecchi minuti, su “binari” favorevoli al team rossoblù del nord-Sardegna. Esito del match, quindi, al termine del 90 minuti, Torres 4 - Delfino Pescara 1936 1. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sassarese. Questo avrà luogo il 6 marzo 2024 alle ore 18.30 allo Stadio contro la gloriosa Spal allenata dall’esperto mister Domenico Di Carlo.

Una gara veramente bella ed entusiasmante quella disputata- poche ore fa- dalla Torres nel match valido per il 29° turno- del girone B- della Serie C. Il match in questione, avvenuto allo Stadio “Vanni Sanna” e terminato sul risultato di 4-1 in favore della formazione isolana, ha visto la compagine sarda affrontare una delle squadre più ostiche e temibili dell’intera categoria: il Delfino Pescara 1936, allenato dall’ottimo tecnico Giovanni Bucaro.