Ranieri anticipa la sfida con l’Empoli. Senza Pavoletti e Petagna, ma con Oristanio e Shomurodov recuperati si punta sulla velocità

Dobbiamo affrontarlo con la massima concentrazione e umiltà. Troviamo una squadra in forma, 12 punti nelle ultime 6. Complimenti a Nicola per un altro capolavoro. Dobbiamo andar li determinati per fare una gara positiva". La difesa dell’Empoli è il segreto: "Chiudono bene gli spazi e sono molto compatti. Dovremo fare una buona partita". Per quanto concerne la fase arretrata rossoblù.: "Non ci sono gerarchie in difesa, scelgo in base a chi può fare bene in quella determinata partita. Si è trovata la quadratura di massima, compatti e aiutandoci l'uno con l'altro". Quindi i singoli: "Il gol di Luvumbo ci ha dato la consapevolezza che lottando riesci a cambiare le sorti di una partita che sembrava persa. Era una bella partita contro il Napoli, il gol ci ha portato a scoprirci un pò, abbiamo visto il Napoli a Sassuolo. Il Napoli è una grande squadra capace di fare molto male all'avversario".





Poi su Deiola: "Viene crocifisso da tutti quanti nei social. Non capisco il motivo. Il ragazzo ha qualità e difetti e in una squadra ci vuole tutto. Quando sta bene mi sembra doveroso pensare anche a lui. Se lo faccio giocare vuol dire che lo merita, lui non molla mai. Lui vuole restare in Serie A. Io voglio gente che gioca con il cuore al di là dell'errore. Ogni squadra deve avere un suo equilibrio e Alessandro mi da equilibrio". Fondamentale il rientro di Lapadula: "Per noi è importantissimo. Non si da mai per vinto. Deve ritrovare il gol per sentirsi forte. In allenamento lo vedo bello determinato. E' vicino il suo gol. Farà un gran finale di stagione".





Poi un accenno allo schema: "Non ho un modulo fisso. I ragazzi sanno interpretare più sistemi di gioco. Anche l'Empoli ha modificato più volte il modulo. Tutti cambiano sistema di gioco, non bisogna essere statici". Nandez si sacrifica sempre: "Può giocare o avanti o dietro. Sta bene, lui è un giocatore universale. E' stato centrocampista di destra, Bielsa lo fa giocare a destra, ha fatto anche il braccetto di destra in nazionale. Lui da tutto e trascina i suoi compagni". E per quanto concerne Jankto: “Sta ritornando ai livelli che conoscevo io. A Udine e alla Sampdoria con me trovava la porta con più facilità. E' un giocatore su cui conto molto per questo finale di stagione."

Snodo chiave contro l'Empoli. Mister Ranieri vuole dare battaglia, contro una squadra che con l’avvento del tecnico Nicola ha avuto un improvviso balzo in avanti collezionando, con il nuovo allenatore, tre pareggi e tre vittorie. "Vorrei avere tutti a disposizione.-ha detto Ranieri-Con le assenze di Pavoletti e forse Petagna perdo in fisicità, ma guadagniamo con il rientro di Oristanio e Shomurodov in velocità. Mi avrebbe fatto piacere poter scegliere”. Ora il campionato entra nel vivo: "Siamo in un mese importantissimo, determinerà il nostro futuro.