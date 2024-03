Shomurodov e Oristanio pronti a risollevare il Cagliari: Empoli nel mirino

Ma le buone nuove non finiscono qui per Ranieri. Anche Oristanio, già sceso in campo nell'ultimo confronto con l'Empoli, mostra segni di crescita e si candida a essere una freccia in più nell'arco del tecnico romano. A conferma del clima positivo che si respira in casa Cagliari, l'allenamento a porte aperte ha visto la partecipazione di circa seicento tifosi, che con applausi e incoraggiamenti hanno voluto trasmettere energia e fiducia alla loro squadra in vista del delicato impegno di campionato. Tuttavia, non tutto è rose e fiori per Ranieri, che dovrà fare i conti con l'assenza forzata di Leonardo Pavoletti. Il bomber di Livorno, vittima di una frattura al piede, sarà costretto a osservare i compagni da lontano per circa due mesi, un colpo duro per l'attacco del Cagliari.





A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche le condizioni di Sulemana, Hatizidiakos e Mancosu, tutti fuori per infortunio. Nonostante queste defezioni, sembra che Ranieri abbia le idee chiare su come schierare la sua squadra. Dopo la prestazione convincente dell'ultima giornata, il tecnico sembra orientato a confermare lo stesso assetto: una difesa a quattro davanti a cui agiranno i due centrali Deiola e Makoumbou, mentre in attacco si prospetta un'altra partita da titolare per Lapadula. Dietro di lui, il trio composto da Gaetano al centro, Jankto a destra e Luvumbo a sinistra potrebbe essere la chiave per portare a casa un risultato positivo da Empoli. In un momento così critico della stagione, il ritorno di Shomurodov e la crescita di Oristanio rappresentano senza dubbio due note liete per il Cagliari. La squadra sa che ogni punto da qui alla fine sarà fondamentale nella lotta per non retrocedere e, con il supporto dei suoi tifosi e il rientro degli infortunati, ha tutte le carte in regola per affrontare con determinazione le sfide che la attendono. Empoli, preparati: il Cagliari arriva con fame di vittoria.

Ecco che si riaccendono le speranze per il Cagliari di Ranieri, squadra che naviga in acque tempestose ma che non ha intenzione di arrendersi. Domenica, nella sfida che sa di salvezza contro l'Empoli, i sardi potranno contare su un rinforzo di peso dall'infermeria: Eldor Shomurodov. L'attaccante, fermo ai box da circa due mesi, è finalmente tornato a calcare il prato del centro sportivo di Assemini, pronto a rispondere alla chiamata per la trasferta in Toscana.