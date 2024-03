I pronostici di MR Simon per la 27ma giornata di Serie A

Da quando De rossi è sulla panchina della Roma, solo l Inter ha segnato di più in questo campionato, il Monza viene da due vittorie di fila, e per i giallorossi non sarà una partita facile. Vi proponiamo il segno X quotato a 3.40 (bet365) Risultato esatto Monza vs Roma 2 2 quotato a 15.00 Empoli vs Cagliari si gioca domenica 3 marzo alle 15.00 e Sara' diretta dal sign. Rapuano. E una partita delicatissima per entrambe le squadre, che lottano per la salvezza, e hanno bisogno solamente dei tre punti.





Nelle ultime 5 sfide contro i sardi, l'Empoli non ha mai perso, in più contro il Cagliari vanta il maggior numero di vittorie in serie A della sua storia. All'andata finì a reti inviolate, i rossoblù dovranno fare a meno di Pavoletti, per lui frattura del metatarso e stagione praticamente chiusa per l'attaccante. I sardi hanno assolutamente bisogno di trovare i tre punti per allontanarsi dalla zona rossa, con la stagione che va avanti e la squadra isolana ancora a secco di vittorie in trasferta. Vi proponiamo il segno X quotato a 3.25 risultato esatto Empoli Cagliari 0 0 quotato a 8.50. Napoli vs Juventus si gioca domenica 3 marzo alle 20.45 e sarà diretta dal sign. Mariani.





Posticipo d'élite al Maradona, all' andata finì 1 a 0 per gli uomini di allegri, le due squadre si affrontano con un grande equilibrio che vede, nelle ultime 11 sfide, 5 successi per parte, il Napoli però ha vinto le ultime 5 sfide casalinghe contro la vecchia signora. La Juventus ha subìto almeno una rete nelle ultime 5 partite di campionato. I partenopei sembrano aver ritrovato la strada giusta dopo la goleada nel recupero contro il Sassuolo. Vi proponiamo over 1.5 quotato a 1.44 risultato esatto Napoli Juventus 2 1 quotato a 10.00 Buon campionato a tutti appassionati di calcio e affezionatissimi lettori della Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Carissimi appassionati di calcio, il campionato di serie A riparte con la 27 giornata, vi ricordiamo che il campionato non subirà soste per le nazionali fino al 24 marzo. Come si consueto abbiamo analizzato una TRIS e Ve la presentiamo: Monza vs Roma si gioca sabato 2 marzo ore 18.00 e Sarà diretta dal signor piccinini Il Monza nelle ultime sei partite contro squadre del Lazio ha raccolto solo due punti, Vincendo solamente contro il Frosinone nella giornata del 6 gennaio, mentre la Roma ha vinto solo una volta su sei gare disputate contro squadre Lombarde.