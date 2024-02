Amatori Rugby Alghero: Alla ricerca di riscatto a Monferrato

Nonostante una fase finale della partita giocata all'attacco, alla ricerca della quarta meta che, assieme a un'eventuale sconfitta con bonus difensivo, avrebbe potuto portare a casa due punti preziosi, l'Amatori Rugby Alghero è stata costretta ad ingoiare l'ennesimo boccone amaro in una stagione che finora ha lasciato spazio a troppi rimpianti per ciò che "poteva essere ed invece non è stato".





Il team ora si concentra sulla prossima sfida contro Monferrato Rugby, una partita di estrema importanza per il proseguimento del campionato. Con la sfida in programma per domenica 03 marzo alle ore 14:30 presso la Cittadella del Rugby Lungo Tanaro 1, l'Amatori Rugby Alghero non ha altro obiettivo se non quello di invertire la rotta di questa stagione, riscattando le prestazioni meno fortunate.





La squadra si trova a dover affrontare una partita che potrebbe essere decisiva per il morale dei giocatori e per la classifica, sapendo che una vittoria in terra astigiana potrebbe significare un significativo passo avanti verso la salvezza.





Per l'Amatori Rugby Alghero il momento è ora. Sarà essenziale scendere in campo con la giusta determinazione e con l'intento di giocare ogni pallone come se fosse l'ultimo, dimostrando che la grinta e il cuore che li ha caratterizzati nel corso degli anni non sono certo venuti meno. Solo così potranno lasciarsi alle spalle le amarezze e scrivere una nuova pagina di questa stagione sportiva.

Dopo l'ultima sconfitta esterna contro Rugby Noceto, l'Amatori Rugby Alghero si prepara per un altro cruciale incontro in trasferta. La squadra sarda, pur avendo mostrato spirito combattivo nel primo tempo della scorsa partita si è dovuta arrendere all'ennesima sconfitta stagionale con il punteggio finale di 29 a 19.