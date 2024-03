Trionfo dell'A.S.D. Astroclub ai regionali di taekwondo: Medaglie e promesse per il futuro

Giacomo Carlovic e Francesco Fois, veterani del gruppo, conquistano anch'essi il bronzo, dimostrando la loro esperienza sia in gara che nel supporto al maestro. Mentre Elena Fois e Nora El Bachadaoui, dominatrici delle fasi eliminatorie, si fermano ad un soffio dall'oro, aggiudicandosi l'argento, così come Gabriele Ruggiu, Mariam El Bachadaoui e Francesco Daga, che oltre ai risultati evidenziano una maturazione significativa e grande determinazione. I gemelli "Terribili", Davide e Sofia Sghirru, continuano a raccogliere successi: argento per Davide e un oro per Sofia, che domina la finale. Ma non c'è tempo per i festeggiamenti: l'Astroclub si prepara già per le prossime sfide, tra cui i campionati Regionali di forme e il trofeo “Kim e Liù”.

A.S.D. ASTROCLUB brilla ai campionati regionali di Taekwondo a Oristano, conquistando il podio con una prestazione eccezionale: 3 bronzi, 6 argenti e 1 oro grazie a Sofia Sghirru. La competizione, che ha visto oltre 400 atleti sfidarsi nella palestra di “Sa Rodia”, ha messo in luce il talento e la preparazione dei dieci giovani dell'Astroclub, guidati dal Maestro Andrea Corona. Tra di loro, spicca la giovane Aida Tariffa, alla sua prima esperienza in gara, che porta a casa un bronzo con una prestazione entusiasmante.