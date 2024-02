Luvumbo risponde a Osimhen. Il Cagliari pareggia con i Campioni d’Italia

Ospiti praticamente mai pericolosi: solo un tiro da lontano di Raspadori neutralizzato facilmente da Scuffet. Nella ripresa Osimhen ha sbloccato il confronto su assist proprio di Raspadori, poi per l’egoismo di Politano prima (Simeone solo davanti alla porta) e dello stesso Simeone poi (stavolta era solo Lindstrøm), la compagine partenopea non ha concretizzato e chiuso la gara. Cagliari che nel complesso ha meritato il pari, anche per non aver mai smesso di crederci. Ranieri ha ridisegnato con criterio la squadra nel corso della ripresa ed alla fine è stato premiato. Ora per i rossoblù si aprono scenari diversi, con gare contro dirette concorrenti per agguantare la salvezza e saranno i prossimi risultati a determinare quello che sarà il futuro. Per tradizione gli scontri tra cagliaritani e partenopei non sono mai banali, non lesinando impegno feroce quando si affrontano, anche se nel corso degli anni variano gli attori protagonisti.





Napoli di una spanna superiore dal punto di vista tecnico e con qualche elemento di caratura, che però non riesce a fare la differenza. L’ultima vittoria azzurra in trasferta risale al lontano 25 novembre 2023, in quel dì Bergamo, e dunque un motivo per questa lunga astinenza lontano dalle mura amiche dovrà pur esserci. Ranieri è soddisfatto: “Gara ben interpretata. Il Napoli è una squadra difficile da affrontare e sono contento per la reazione dei miei. Loro non sono riusciti a chiuderla e ne abbiamo approfittato grazie anche all’apporto di un pubblico che non molla mai. Ho messo Nandez sulla linea di difesa perchè era l’unico con le caratteristiche per contrastare Kvaratskhelia. Pavoletti? Ha avuto una distorsione alla caviglia, che però pare più grave del previsto. Il nostro campionato è cominciato ad Udine settimana scorsa, siamo ancora sott’acqua, ma non vogliamo scendere”. Dopo l’esordio in Champions con il Barcellona, Calzona era alla sua prima gara in A: “Quello che più mi fa arrabbiare è aver preso un gol dopo un lancio lungo che doveva esser preso dai difensori. Sto notando che quello della mia squadra non è un problema fisico, ma mentale.





È stata una partita difficile perchè c’era vento ed il terreno di gioco non era in buone condizioni, però non cerco alibi. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla. Nel primo tempo tanti errori in uscita, mentre nella ripresa siamo andati bene a tratti. Se accettiamo di giocare sporco non riusciamo, per il motivo che non lo sappiamo fare. Il quarto posto è lontano, ma giocheremo sino a che la matematica non ci condannerà. Ci sono altre situazioni nelle quali siamo in corsa e sono più abbordabili. Vedi in Champions, dove se riuscissimo a superare il turno sarebbe un risultato eccezionale. Adesso però non guardiamo troppo avanti, dobbiamo pensare al Sassuolo che è il nostro prossimo impegno di campionato”.

È Zito Luvumbo l’uomo della provvidenza e l’eroe di giornata. Con un gol all’ultimo giro di orologio l’angolano regala il secondo pareggio consecutivo al Cagliari ed impatta contro un Napoli poco incisivo ed ancora in cerca di una sua dimensione. ?Gara che nel primo tempo è stata giocata prevalentemente a centrocampo, con un gol annullato ai padroni di casa dopo consultazione al VAR di Pairetto (in verità era stato autogol di Rrahmani).