Vittoria esterna importante per la Web project Sottorete - 0 a 3 contro lo Spring Sennori

L'allenatore Fabio Guido ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra: "Abbiamo conquistato tre punti d'oro. Nonostante un primo set in cui abbiamo faticato più del necessario, i ragazzi hanno dimostrato grande spirito di squadra nei set successivi. Si sono compattati, non hanno mollato e hanno stretto i denti, portando a casa due set decisivi."





Questo successo rappresenta un altro passo avanti nel percorso della squadra verso la salvezza. L'allenatore Guido guarda già alla prossima sfida, che vedrà la Web project Sottorete affrontare in casa la Gymland di Oristano: "È l'occasione per rifarci dopo la sconfitta subita all'andata. Ci prepareremo al meglio per continuare questo momento positivo." La Webproject Sottorete di Alghero, con questa vittoria, rafforza la propria posizione in classifica e conferma il proprio impegno e la determinazione a raggiungere gli obiettivi stagionali.

La Web project Sottorete di Alghero festeggia un trionfo importante nel match contro il Spring Sennori, ottenuto domenica 25 febbraio a Sennori, aggiudicandosi tre punti fondamentali per la classifica. L'incontro si è concluso con un chiaro 3-0 con questi parziali 23-25, 16-25 e 14-25 a favore della squadra algherese, nonostante un inizio incerto.