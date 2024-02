L'Under 14 dell'Amatori Rugby Alghero lotta fino all'ultimo ad Olbia - La squadra cadetta cede a Cagliari

Nonostante un'impressionante meta corale segnata da Ivan del Giudice verso la fine del match, l'Amatori Rugby Alghero non è riuscita ribaltare nuovamente il risultato, anche a causa di alcune imprecisioni nei calci piazzati che hanno limitato il punteggio finale. Parallelamente, la squadra cadetta in serie C ha affrontato un duro incontro a Cagliari, concludendo il match sul punteggio di 24 a 14 per i padroni di casa.





La partita, molto equilibrata, è stata influenzata da due espulsioni temporanee che hanno visto l'Amatori giocare in 14 per circa 20 minuti del secondo tempo. Nonostante questo, la squadra ha mostrato grande carattere e determinazione, confermando il buon lavoro svolto fino ad ora e la crescita continua dei giovani atleti.





Questo incontro per i cagliaritani rappresentava anche l'occasione per riscattarsi dopo la sconfitta subita nella semifinale di dicembre, nei play-off per l'accesso alla categoria nazionale C, dimostrando ancora una volta l'intensità e la competitività del rugby giovanile in Sardegna. L'Amatori Rugby Alghero è orgogliosa delle prestazioni dei suoi giovani atleti, che continuano a dimostrare impegno, passione e spirito di squadra, valori fondamentali su cui il club costruisce il futuro del rugby algherese. Questi incontri sono un'importante esperienza formativa per i ragazzi, che porteranno con sé gli insegnamenti appresi in campo per le sfide future.

In un match ricco di emozioni e colpi di scena, la squadra Under 14 dell'Amatori Rugby Alghero ha affrontato un avversario di tutto rispetto ad Olbia, in una partita che si è conclusa con il punteggio di 40 a 37 a favore dei padroni di casa. Il match è stato un susseguirsi di ribaltamenti di fronte, con entrambe le squadre che hanno dimostrato grande spirito combattivo e passione per il rugby.