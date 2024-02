Tanti ex in un confronto che per il Cagliari potrebbe essere la svolta della stagione.





Nessun dente avvelenato, ma la convinzione di ben figurare su ambo i fronti. Cagliari che si presenta alla sfida con la formazione partenopea forte del pareggio rimediato ad Udine, ma un pericoloso penultimo posto in classifica. Occorrono punti, a prescindere da chi si affronta. Probabile l’utilizzo di due punte da parte di Ranieri, con Gaetano trequartista, ma pronto ad inserirsi per concludere.





Lo schema dovrebbe prevedere una difesa a 4 per cercare di contenere le iniziative di una squadra superiore dal punto di vista tecnico, mentre il regista dovrebbe essere ancora Makoumbou considerata la condizione ancora approssimativa di Prati.





Nandez sarà al suo posto sulla corsia di destra, mentre Luvumbo avrà una delle due maglie da titolare in avanti. L’angolano è stato inseguito dal Napoli anche la scorsa estate e la società partenopea potrebbe fare un ulteriore tentativo per la prossima annata. L’ex Gaetano, autore di due gol nelle ultime due partite, agirà da seconda punta o da trequartista in appoggio.





Sono 40 i precedenti a Cagliari fra le due squadre, tutti in serie A, eccetto uno, il primo della serie, che fu disputato in B. La parte del leone la fanno i pareggi (20), mentre 9 sono le vittorie rossoblù ed 11 quelle partenopee. La “Unipol Domus” sarà “sold-out” come sempre quando arrivano formazioni di prima fascia ed a maggior ragione contro i Campioni d’Italia, anche se gli stessi non sono la squadra schiacciasassi della scorsa annata, quando con Spalletti si aggiudicarono il titolo.





Tra l’altro, fra le due compagini esiste una sorta di sentito campanilismo che prelude ad un confronto dagli alti contenuti emotivi.

?Partita dai contenuti importanti e con alcuni ex di rilevante peso specifico. Principalmente dalla parte cagliaritana: oltre mister Ranieri, il quale che ebbe una fugace apparizione sotto il Vesuvio, anche Pavoletti e Petagna hanno avuto trascorsi a Napoli e Gaetano è l’ultimo in ordine di tempo, arrivato sui titoli di coda del mercato a gennaio. Sul versante opposto il neo-tecnico Calzona fu a Cagliari come vice-Di Francesco ed il Cholito Simeone vestì la maglia rossoblù 71 volte, tra il ‘19 e ‘21, segnando anche 18 reti.