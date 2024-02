Torres rafforza la sua posizione con una cruciale vittoria esterna contro il Pontedera

Nonostante ciò, è la formazione allenata dall’ottimo tecnico Alfonso Greco ad avere la prima occasione da rete con l’esperto centrocampista Scotto, che, attraverso un colpo di testa, metteva più di un brivido alla porta granata difesa dal talentuoso portiere Vivoli. Un team, quello capitanato dal difensore argentino Marcos Espechè, che si rendeva, tuttavia, pericoloso- pochi istanti dopo- con il giovane attaccante Ianesi, il quale (lanciato in profondità) cercava, con un cross, la “punta” Giacomo Selleri, che non arrivava sul pallone per un soffio.





Con il trascorrere per i minuti, le due compagini in campo - forti delle loro capacità tecniche e atletiche- continuavano a “battagliare” senza timori reverenziali, creando più di un pericolo sia dalle parti del portiere sassarese Zaccagno che nell’area presieduta dall’ottimo estremo difensore Niccolò Vivoli. Primo tempo, però, quello giocato -poche ore fa- dalle due squadre presenti sul rettangolo di gioco dello Stadio “Ettore Manucci”, disputato sì su buoni ritmi, ma che si concludeva- tuttavia- sul risultato di 0-0. Vediamo cosa accadrà nel proseguo di gara. Al rientro delle compagini in campo dopo l’intervallo, il match continuava sulla “falsariga” della prima frazione, e dove l’equilibrio mutava a causa del gol messo a segno al 52° minuto dalla Torres con il “solito” Scotto. Giocatore, quest’ultimo, che poneva la sfera al di là della linea della porta toscana grazie ad un bel colpo di testa, il quale non lasciava “scampo” al giovane portiere Vivoli. Con il proseguire dei minuti, il Pontedera- nonostante la rete subita- da un lato non demordeva anzi si rifaceva sotto colpendo la traversa con l’ottimo Ianesi, ma dall’altro si esponeva ai “pericoli” portati alla porta toscana dal team presieduto dal ex calciatore Stefano Udassi.





Rischi, quelli appena menzionati, che si concretizzavano al 62° minuto di gioco con la rete del raddoppio sassarese realizzata dal calciatore italiano (di origini etiopi) Zambataro, il quale, con un piattone, batteva nuovamente il portiere del team toscano. In merito all’ultima parte di gara, le due squadre proseguivano la loro “battaglia” calcistica, in cui degna di considerazione è certamente il gol realizzato dal team allenato da mister Canzi. Rete, quella appena citata, realizzata dalla compagine granata con il centrocampista Provenzano al 89° minuto, che portava il punteggio sul 2-1 in favore della Torres e che consentiva al team sardo-come abbiamo precedentemente affermato- di portare a casa una vittoria di fondamentale importanza per il proseguo della Stagione. Cosa dire in chiusura. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno dei ragazzi rossoblù del nord Sardegna. Questo avverrà il 2 marzo 2024 alle ore 14.00 contro la temibile compagine del Delfino Pescara 1936 allenato dall’ottimo mister Giovanni Bucaro.

Un importantissima vittoria quella ottenuta- poche ore fa- dalla Torres allenata dall’ottimo mister Alfonso Greco contro un buon Pontedera nel nono turno del girone B di Serie C. Un successo, maturato in terra toscana dal team sassarese, che consente da una parte alla formazione isolana di consolidare la seconda posizione in classifica (mantenendo la distanza dalle immediate inseguitrici, ora a +7) e che dall’altra permette al team isolano di dare continuità al “cammino” delle vittorie, ricominciato a Lucca contro la squadra locale (il 14 febbraio) e proseguito- al “Vanni Sanna”- nel match che vedeva Fischlanner e compagni opposti all’ostica Juventus Next Gen. In merito alla gara, avvio di match avaro di occasioni nei primi dieci minuti di gioco, in cui è soprattutto la squadra toscana a cercare di creare trame offensive degne di nota.