Match d'alta classifica sabato per l'Alghero: Atteso il pubblico delle grandi occasioni

L’impressione è che sarà una battaglia che andrà avanti sino all’ultimo e per la quale potrebbero risultare decisivi gli scontri diretti, ad iniziare da quello di sabato. «Sabato sarà il quarto confronto tra noi e l’Usinese, le gare precedenti sono state tutte all’insegna dell’equilibrio. L’attenzione ai dettagli e la qualità potrebbero fare la differenza» commenta l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon. Il direttore generale Leonardo Tilloca chiama a raccolta i tifosi.





«Abbiamo bisogno di tutti in questo momento – dice – e arrivati a questo punto ci tengo a ringraziare anche tutti gli sponsor, ad iniziare dai due main sponsor Giorico Costruzioni e Sardares, che hanno sposato il nostro progetto e che ci stanno accompagnando in questo importante percorso di crescita che parte dai giovani per un futuro sbocco in prima squadra».

In calendario è l’ultima partita del mese di febbraio per l’Alghero, senza dubbio la più importante. Questo sabato, alle 15, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia la squadra di mister Giandon affronta l’Usinese per la 5ª giornata di ritorno del girone B di Promozione. È il quarto confronto tra le due squadre, considerando la partita di andata e le due di Coppa Italia. Ora ci sono in palio punti pesanti per la classifica, alla luce del fatto che entrambe sono in piena lotta per il vertice. Attualmente in testa c’è proprio la formazione rossoblu assieme alla Nuorese ma sino alla scorsa settimana c’era l’Alghero.