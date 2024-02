I pronostici di MR Simon per il weekend di Serie A

Il napoli dopo il pareggio di mercoledì scorso al Maradona contro il Barcellona nella gara di andata valida per gli ottavi di Champions, e il cambio in panchina si presenta all' Unipol Domus, dove nelle ultime sette partite, ha conquistato i tre punti in sei occasioni. Questo campionato ci ha però insegnato che le fatiche di coppa possono fare la differenza, Quindi vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" quotato a 1.75 (bet365) Risultato esatto Cagliari vs Napoli 1 1 quotato a 7.00 Lecce vs Inter si gioca domenica 25 febbraio ore 18.00 sarà diretta dal sign.Doveri. I giallorossi padroni di casa, nelle ultime quattro gare a Via del Mare contro la capolista, è rimasta imbattuta in tre occasioni. I nerazzurri quest'anno sono una sorta di rullo compressore, da soli in testa alla classifica, questa stagione sono andati a segno per 19 trasferte di fila, e sembra non risentire delle fatiche di Champions. Vi proponiamo Over 2.5 quotato a 1.72 Risultato esatto





Lecce vs Inter 0 3 quotato a 9.50. Milan vs Atalanta si gioca Domenica 25 febbraio alle 20.45 e sarà diretta dal Sign. Orsato. Il posticipo domenicale vede i rossoneri galvanizzati dal passaggio del turno in Europa League ai danni d l Rennes al termine di una partita pirotecnica condita da ben cinque minuti reti. I ragazzi di Pioli hanno perso la gara d'andata a Bergamo, ma nelle ultime due gare casalinghe contro la DEA ha collezionato due vittorie, e senza subire goal. La squadra di Gasperini nelle ultime nove gare contro il diavolo ha un ruolino insufficiente, ottenendo i tre punti solo in tre occasioni. Come detto in precedenza le fatiche europee quest' anno stanno facendo la differenza molto di più rispetto alle passate stagioni, quindi vi proponiamo il segno X quotato a 3.40 Risultato esatto Milan vs Atalanta 2 2 Quotato a 12.00 Buon campionato a tutti cari amici appassionati di Football e carissimi lettori di Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Appassionati di calcio, la 26ma giornata di serie A aprirà le danze Venerdì 23 febbraio allo stadio Dall' Ara con la sfida tra Bologna e Verona, con fischio d'inizio alle 20.45. Ogni settimana il massimo campionato ci offre tante partite da analizzare, abbiamo selezionato le gare a nostro giudizio più interessanti e creato la nostra TRIS che come di consueto vi proponiamo. Cagliari vs Napoli si gioca domenica 25 febbraio ore 15.00 fischietto sign Pairetto. È una partita difficile per entrambe le squadre, i rossoblù nelle ultime 25 uscite contro i partenopei hanno vinto solo una volta, tra l'altro senza mai andare a segno nel primo tempo, e viene da due sconfitte in casa.