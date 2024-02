La Klass Coral Alghero ancora vincente: 96-63 contro il Basket Iglesias

Importante anche l’apporto di Musso, rientrato dall’Argentina, sempre nel vivo del gioco e in tutte le fasi. Ma ottima la prova di tutti i giovani, con ampie rotazioni attuate da coach Longano e ben sei giocatori in doppia cifra (L. Cesaraccio 17, M. Cesaraccio 15, Manunza 14, Busi 12, Salvatori 11, Musso 11). Si va all’intervallo sul 58-38 per la Coral, che negli ultimi due parziali scappa via e chiude agevolmente la pratica. Ora si attende il rientro dell’altro argentino, Juan Sahud, in vista del rush finale. La Klass Coral Alghero vuole essere protagonista, possibilmente anche nei play- off. Ma prima c’è da chiudere la fase regolare: sabato c’è il quartultimo match contro Oristano.





Ora in classifica la formazione algherese è a quota 18, all’ottavo posto. Sorride anche l’Under 19 Gold. Seconda vittoria consecutiva, in questo caso in trasferta: 59-73 sul parquet del Santa Croce Olbia B. Una bella iniezione di fiducia per i giovani algheresi che guardano già alla prossima partita, in programma lunedì in casa contro la Dinamo 2000.

Era fondamentale dare continuità alla vittoria di Terralba e la Klass Coral Alghero non ha deluso le aspettative. Nel match della 7a giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1, disputato a Olmedo, la squadra di coach Longano ha vinto 96-63 contro il Basket Iglesias. I ragazzi algheresi hanno incanalato sin da subito il match sui binari della tranquillità, costruendo nel primo quarto un vantaggio importante (30-20).