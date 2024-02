Cagliari: Tra speranze e malinconie, la salvezza è un miraggio da inseguire

Dopo quattro sconfitte di fila, un misero punto strappato nell'ultima giornata non fa che confermare la triste realtà: la squadra sarda non riesce a tenere il passo delle dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Il buon secondo tempo offerto contro l'Udinese, avversario di turno, non è bastato a scalfire una classifica che continua a essere avara di soddisfazioni.





Eppure, il calcio, amaro e imprevedibile, offre sempre una via di redenzione: il prossimo incontro con il Napoli dell'ex, poco amato, Mazzarri rappresenta un'occasione d'oro per il Cagliari di iniziare finalmente a rosicchiare punti preziosi. Gaetano, con il suo passato recente sotto il Vesuvio e due gol nelle ultime uscite, potrebbe essere l'artefice di una svolta, l'uomo in grado di traghettare i rossoblù fuori dalle sabbie mobili.





Il tecnico Ranieri, sagace e navigato, si trova di fronte al compito erculeo di trovare la formula magica per invertire questa marcia verso l'oblio. Con Nandez a mezzo servizio e l'attesa per il pieno recupero di pedine chiave come Shomurodov e Oristanio, il mosaico della salvezza appare ancora incompleto. Sulemana, novità dalla panchina nell'ultimo match, potrebbe presto rivelarsi una freccia in più nell'arco di Ranieri, in questa disperata corsa contro il tempo e la sfortuna.





Ma il calcio, si sa, è fatto anche di numeri e statistiche crudeli. Con una media punti finora impietosamente bassa, il Cagliari deve ora ingranare una marcia superiore, superando il punto a partita per evitare il destino già segnato del Benevento due stagioni fa. È un cammino arduo, pieno di insidie e di avversari che non regalano nulla, ma è l'unico percorso possibile per chi vuole ancora credere in un futuro nella massima serie. I segnali di risveglio ci sono, come dimostra la grinta di Jankto e il recupero di Deiola, ma il vero nemico sembra essere nella testa dei giocatori, prigionieri di blackout mentali che li portano a concedere troppo agli avversari. Contro il Napoli, quindi, non ci sarà spazio per errori o cali di tensione: sarà una battaglia non solo tattica, ma soprattutto psicologica, dove ogni pallone potrebbe valere un pezzo di Serie A.





Il Cagliari, con la sua storia e la sua passione, merita una sorte migliore di quella che i numeri freddi della classifica gli stanno prefigurando. Ma il calcio, si sa, non guarda in faccia a nessuno e non regala nulla: solo il sudore e il sacrificio potranno forse scrivere un finale diverso per questa squadra, ancora in cerca della sua identità e del suo orgoglio perduto. La speranza è l'ultima a morire, ma nel calcio come nella vita, sono i fatti a contare. E il Cagliari deve ancora dimostrare di poter invertire questa triste traiettoria.

Il Cagliari, in questa danza macabra verso la fine del campionato, si ritrova ancora a ciondolare sul baratro della Serie B, penultimo solitario in classifica, con la salvezza che sembra una chimera sempre più sfuggente.