FC Alghero vince anche sul campo del Minerva

Nel secondo tempo spazio a giovani come Carbone e Campus, poi il ritorno in campo, dopo diverse settimane di assenza, di Moretti e Lobrano. Nella ripresa, in campo anche Cariga. Per la cronaca Fc Alghero vicino al gol al 13’ con Delias, servito da Cherchi, che calcia in porta da distanza ravvicinata e Puledda devia in angolo. Si va al 28’ e Sotgiu, con un tiro da oltre l’area di rigore, colpisce la traversa. Algheresi ancora in avanti al 31’ con un colpo di testa di Cherchi poco sopra la traversa. Si va al secondo tempo e, dopo due minuti, la Fc Alghero usufruisce di un calcio di rigore per fallo su Correddu. Dal dischetto Delias spiazza Puledda e sigla lo 0-1.





Al 63’ ancora giallorossi al tiro con Nemore che scaglia un destro potente e Puledda respinge di pugno. Al 65’ il meritato raddoppio della Fc Alghero con Raimondo Serra che insacca di prepotenza. Il Minerva pericoloso al 73’ con Sechi che colpisce la traversa. Si va all’80’ con un tiro cross insidioso di Moretti con Nemore anticipato in angolo al momento del tiro. All’85’ il tris della Fc Alghero con Nemore. Alla fine una vittoria più che meritata per la Fc Alghero che sabato prossimo giocherà in casa l'anticipo contro il Bortigali, alle ore 16 sul campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo.

La FC Alghero prosegue la sua corsa in testa alla classifica del girone E del campionato di Seconda Categoria vincendo sul campo del Minerva per 0 – 3. Una partita che per i ragazzi di mister Peppone Salarsi si preannunciava difficile per diversi motivi, tra i quali l'assenza di alcuni giocatori per infortunio. Tra questi il capitano Carlo Pintus messo a riposo precauzionale. Mister Salaris ha dovuto relegare in panchina altri giocatori non al top della forma fisica come il difensore Silvio Gnani. In campo un undici diverso dal solito con una difesa a tre, centrocampo a quattro e attacco con Cherchi punta centrale supportato dai laterali Nemore e Raimondo Serra.