L'extra time di MR Simon: I sardi passano indenni la trasferta di Udine e conquistano un punto

I padroni di casa venivano da un successo in trasferta contro la seconda della classe, il ritiro voluto dai ragazzi di Ranieri probabilmente è servito a Limare qualche errore di troppo, in quanto i sardi non hanno concesso profondità, regalando solamente qualche tiro da lontano fuori misura. Nella prima frazione, al 14mo, forse nell'unica disattenzione difensiva dei rossoblù in area di rigore, Zemura fredda l'incolpevole portiere del Cagliari con il pallone che si insacca sotto l' incrocio alla sua sinistra. al 44mo ci pensa Gaetano a pareggiare i conti, sempre più valore aggiunto di questa squadra, con un colpo di testa che si insacca all'angolino. Due goal in due partite per il fantasista arrivato nel mercato di gennaio. Nella seconda frazione, sembra che le due squadre si accontentino del punticino,





L'unica vera occasione da goal nitida è per il Cagliari che con Lapadula colpisce in pieno la traversa, per il resto normale amministrazione, un punto a testa e tutti a casa. I giocatori del Cagliari in settimana hanno promesso a Mr Ranieri che sarebbero usciti da questa situazione, rifiutando le sue dimissioni, questo significa che lo spogliatoio non è spaccato, i ragazzi sono con il Mister, ma non basta in serie A. I sardi a mio parere hanno bisogno di trovare continuità di risultati, si fa' fatica a vincere, soprattutto in trasferta,. dove i rossoblù hanno assolutamente bisogno del colpaccio, per rompere il ghiaccio, ma soprattutto per creare morale positivo. La rosa attuale purtroppo, non colma i parametri della categoria, Ma sinceramente, in quanto a calore sportivo in tema di tifoseria, è una piazza che merita questi palcoscenici, sempre con la squadra, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia.

I sardi passano indenni la trasferta di Udine e conquistano un punto. Una goccia oggi e una goccia domani, diceva quello. ma le gocce devo arrivare con regolarità, diversamente il contenuto non sarà mai soddisfacente. I giochi di parole sono spesso ironici; "se l'acqua scarseggia, la papera non galleggia".