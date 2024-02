Gymnasium sconfitta in casa con un netto 0 a 3 dalla capolista Gemini di Arzachena





Nonostante una prestazione combattiva, con il primo set che si è concluso con un punteggio di 23-25, la Gymnasium non è riuscita a superare la prima in classifica. I set successivi hanno mostrato la stessa intensità, con il Gemini Pallavolo che ha chiuso la partita con i punteggi di 21-25 e 13-25.





La Gymnasium ha dimostrato grinta e potenziale, e nonostante la sconfitta, la performance contro la squadra leader del campionato è stata incoraggiante. La Gymnasium si prepara ora a raccogliere l'esperienza di questa partita per affrontare i prossimi incontri con rinnovato vigore e determinazione.

In una impegnativa partita di campionato, la squadra di pallavolo femminile della Pallavolo Gymnasium Alghero ha affrontato le capoliste del Gemini Pallavolo. La partita, che si è svolta nella palestra delle Scuole Medie M. Carta di Via Malta ad Alghero, ha visto la Gymnasium cedere per 0-3 contro una forte avversaria.