Zemura illude l'Udinese, poi un buon Cagliari strappa il pari e Ranieri respira.

Ma, se parliamo di sfida, la vince ai punti il Cagliari perché nella ripresa l’Udinese, dopo 40 minuti giocati con disinvoltura, autorità, gran palleggio e bei fraseggi, si ferma, quasi a volersi accontentare. Il pubblico non gradisce e alla fine fischia. Ma l’obiettivo salvezza per i friulani si avvicina. In 25 partite ne hanno perse soltanto otto, ma dovranno lottare ancora un po’.





Seconda e ultima partita per l’Udinese con la curva Nord chiusa, ma, a differenza della gara contro il Monza, gran parte della curva è posizionata nei Distinti e da lì rumoreggia. A dimostrazione che l’Udinese di oggi parla argentino in tribuna si accomoda Walter Samuel che prima era il muro dell’Inter del triplete, ora è il vice di Scaloni nell’Argentina campione del mondo.





C’è da dare un occhio attento a Nehuen Perez, già convocato in passato, ma anche a Giannetti, riemerso a 30 anni ed eventualmente a Payero. Il Tucu Pereyra è ancora infortunato. La formazione di Cioffi è quella annunciata con Ehizibue che vince il ballottaggio con Ebosele. Il Cagliari deve rinunciare a Nandez che è in panchina, ma ha una contrattura, da non sottovalutare. Quindi Ranieri non si mette a specchio, ma comincia con un 4-2-3-1 che ha Luvumbo, Gaetano e Jankto a supporto di Lapadula.





Il progetto viene presto abbandonato perché il palleggio dell’Udinese non consente grandi slanci e quindi 4-4-2 di matrice Ranieriana con Gaetano che affianca Lapadula e tutti dietro a cercare di ripartire. Il Cagliari subisce e al 13’ l’Udinese passa all’incasso. Zappa, sempre lui, fa sfilare una palla crossata bassa da Ehizibue e lascia indisturbato Zemura che, comunque, fa un gran gol, il primo in maglia bianconera battendo l’ex Scuffet. I sardi reagiscono solo con un cross basso sul quale Okoye è attento. Subiscono il palleggio avversario, e la pressione a destra dove Cioffi manda largo Thauvin per crossare o cercare l’uno contro uno con Ehizibue che va più dentro il campo. Augello deve arrangiarsi come può, anche perché l’altro ex Jankto non ha la cattiveria giusta per avventarsi sui palloni. E infatti Ranieri lo inverte con Luvumbo portandolo a destra. Il Cagliari spende qualche inevitabile giallo con Dossena e Augello.





Lucca incorna bene al 33’ su bel cross d Thauvin. Lapadula, sopraffatto da Giannetti, fa la prima cosa bella su punizione che Okoye para bene a 42’. Ma un minuto dopo il Cagliari pareggia: bel cross di Augello e Gaetano vola tra Giannetti e Perez e batte il portiere nigeriano. Secondo gol in due partite per il jolly arrivato dal Napoli che sembra saperci fare. Si riparte con gli stessi uomini. Ma al 3’ è il Cagliari che sfiora il raddoppio con Lapadula che da centro area colpisce la traversa. L’Udinese dà qualcosa solo dopo il 10’ con il solito Thauvin che pesca Lucca ma il tiro al volo del gigante di Moncalieri finisce fuori, così come va fuori anche la successiva conclusione del francese. Così Cioffi, vedendo i suoi i riserva, cambia gli esterni fuori Ehizibue e Zemura, dentro Ferreira ed Ebosele. La partita ristagna. Col Cagliari che capisce che qualcosa in più può fare e va a prendere il pallino del gioco. Un gran tiro di Samardzic va fuori. Ranieri mette forze fresche: Pavoletti, Nandez, che ha poca autonomia, Di Pardo.





Fuori Lapadula, Jankto e Zappa. Cioffi cambia le punte inserendo Success e Brenner (perché cambiare l’ottimo Thauvin?). Con loro in campo non succede praticamente più nulla, anche se il Cagliari continua a guadagnare metri. Ma il pareggio sta bene a tutte e due. E capitan Pavoletti va a dare la maglia ai tifosi in curva. Mentre i bianconeri devono “giustificarsi” con la loro di curva che ha finito l’esilio nei Distinti.

L’Udinese non voleva perdere e ha preso un punto, il Cagliari aveva disperato bisogno di ossigeno e ha trovato al Bluenergy Stadium friulano il pari che permette di ripartire e di non perdere contatto con le squadre che battaglieranno fino alla fine per tenersi stretta la Serie A. Al gran gol di Zemura risponde Gaetano con un gran colpo di testa.