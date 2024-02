Cagliari a Udine per interrompere la “striscia” negativa. Dopo 4 sconfitte consecutive è attesa una reazione

Ci sarebbe da fasciarsi la testa se non fosse che Ranieri, in conferenza pre-gara, ha rilanciato dopo la depressione, conseguenza della sconfitta interna con la Lazio. Anche il presidente Giulini ha richiamato tutti alle proprie responsabilità ed ora la palla passa ai giocatori, che devono mettere in campo quanto di meglio possono offrire. A prescindere dal risultato finale, sarà una gara dagli alti contenuti.





Una formazione come quella rossoblù sulla carta ha le potenzialità per potersi rialzare, seppur a fatica dopo le ultime sconfitte in serie, a patto che ci sia una reazione, principalmente emotiva. Non sono previsti particolari smottamenti nella formazione che scenderà in campo a Udine, con Sulemana pienamente recuperato, ma che potrebbe partire dalla panchina ed eventualmente essere inserito in corso d’opera.





Davanti Pavoletti si candida per un posto di titolare dopo che Lapadula contro la Lazio ha mostrato una condizione approssimativa e Petagna è ancora alla ricerca della propria identità. I 32 precedenti in casa dell’Udinese, fra serie A e B, hanno evidenziato un dominio incontrastato dei padroni di casa: sono infatti 19 le affermazioni friulane, 9 i pareggi e solo 4 le vittorie rossoblù.

Punti pesanti al Bluenergy Stadium di Udine. Il Cagliari ultimamente ha uno “score” terrificante: perde da 4 turni, ha incassato 45 gol in 24 gare (praticamente 2 a partita) ed in più affronta una squadra reduce dalla roboante impresa di Torino, dove ha sbancato la casa della Juventus.