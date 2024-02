Ranieri conferma di aver fatto un pensiero alle dimissioni nel post-partita con la Lazio. “I ragazzi mi hanno promesso che ci risolleveremo”.

Ero veramente giù, ma i giocatori mi hanno ridato la carica per andare avanti". Momento delicato in casa Cagliari. La sconfitta con la Lazio, alla luce dei risultati delle altre rivali salvezza, ha complicato non poco la corsa dei rossoblù verso la permanenza in serie A. All'orizzonte un match delicatissimo sul campo dell'Udinese, reduce dal successo in trasferta contro la Juventus. L'esperienza di Claudio Ranieri è l'ideale in questi momenti e l'allenatore romano in conferenza stampa ha voluto ribadire quello che è successo nel turbolento post partita di sabato scorso: "Ho rivisto la motivazione negli occhi dei giocatori.





Tutti avremo dovuto lottare, ed ho detto 'va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione'. Dopo tutto i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro ed infatti si sono trattenuti al Centro Sportivo di Assemini”. Sull'avversario Ranieri è molto chiaro: "Squadra fisica, che gioca molto in verticale. E' in salute e vedremo quanto saremo in salute noi". Quindi continua: “Pochi allenatori hanno avuto il supporto dai propri giocatori come l’ho avuto io da sabato scorso, ma anche in precedenza, da quando sono arrivato. Dopo la partita contro la Lazio ero veramente giù di morale, ma il fatto che mi abbiano detto che dobbiamo lottare insieme fino in fondo mi fa pensare che dobbiamo davvero farlo, contro tutto e tutti, anche grazie al supporto della nostra gente che non ci abbandona mai". Contro l'Udinese in palio pesanti punti-salvezza.





"Sarà una partita difficilissima, andiamo a Udine con la consapevolezza di dover fare una grande prestazione. Sappiamo quanto vale l'Udinese, ma anche quanto valiamo noi, cercheremo di fare un risultato positivo, troviamo un avversario euforico dopo la vittoria di Torino, la loro prestanza fisica e la capacità di giocare in verticale sono elementi importanti. L'Udinese è la terza per tiri in porta dal limite dell’area di rigore, è in salute e servirà una prova all'altezza". Qualche battuta sui singoli: “Gaetano si è calato perfettamente nella nostra realtà, ha buona velocità di esecuzione ed è veloce di testa, contro la Lazio ha segnato un gol meraviglioso. Luvumbo ci può dare fantasia, imprevedibilità e velocità, è una delle nostre armi. Oristano sta recuperando piano piano, stiamo cercando di riportarlo alla condizione pre infortunio, giorno dopo giorno lavorerà sempre di più per tornare a disposizione. Prati? Un leggero calo, essendo molto giovane e all’esordio in Serie A, ci può stare, ma il suo valore è indiscutibile.





Sulemana si è fatto male quando era al massimo della condizione, lo aspetto a braccia aperte dopo l’infortunio".

Siamo oramai alla vigilia della delicata sfida salvezza che attende il Cagliari sul campo dell'Udinese. Claudio Ranieri in conferenza stampa ha confermato il turbolento post partita di sabato scorso dopo la sconfitta con la Lazio: "Ho parlato alla squadra, serviva un elettroschok. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta.