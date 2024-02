Le scommesse di MR Simon sul weekend di Serie A

Verona vs Juventus si gioca Sabato 17 febbraio alle 18.00 fischietto sign. Di Bello. Al bentegodi si affrontano due squadre che hanno bisogno di ritrovare continuità. Il Verona, in nove partite casalinghe contro i bianconeri è rimasto imbattuto in sette occasioni, la Juve, un solo punto nelle ultime tre uscite, ha vinto le ultime quattro sfide contro il Verona, e senza mai subire goal. Vi proponiamo il segno 2 quotato a 1.66 (bet365) risultato esatto Verona Juventus 0 1 quotato a 5.50





Udinese vs Cagliari si gioca Domenica 18 febbraio ore 15.00 fischietto sign. Mariani. I bianconeri padroni di casa hanno un ruolino imperioso contro i sardi, soprattutto in casa dove vantano oltre 40 reti segnate in 18 sfide casalinghe, una media di 2.2 reti a partita. I sardi hanno vinto vinto solo una volta nelle ultime nove gare di campionato contro i Friulani, sono ancora a secco in trasferta in questo campionato, ma stiamo parlando di un autentico scontro salvezza, quindi vi consigliamo parziale/finale Pareggio/ Pareggio quotato a 5.00 Risultato esatto udinese vs Cagliari 1 1 quotato a 7.00





Monza vs Milan si gioca Domenica 18 febbraio ore 20.45 Fischietto sign. Colombo. Oramai è un derby tra le due squadre, il Monza nelle ultime tre partite ha mantenuto la rete inviolata, ospita i rossoneri che invece nelle ultime tre trasferte hanno sempre segnato, e in tutte le trasferte all U Power di Monza hanno sempre trovato i tre punti. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" quotato a 1.95 risultato esatto Monza vs Milan 1 2 quotato a 8.50 Buon calcio a tutti gli appassionati e lettori della Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

La 25ma è alle porte. La Serie A riparte dopo la scorpacciata europea, che e' ripartita con le gare di andata della fase ad eliminazione diretta. Al termine di questa giornata la classifica sarà ufficialmente aggiornata in quanto le squadre impegnate nella final four di Supercoppa hanno regolarmente recuperato la giornata di campionato. Abbiamo analizzato una TRIS appetitosa sfruttando le quote di valore, e Ve la proponiamo.