La Torres torna a sorridere - Vittoria esterna due a zero contro la Lucchese

Vediamo se la formazione presieduta dall’ottimo Stefano Udassi, con il successo appena ottenuto, continuerà nel suo “cammino” di vittorie. Certo- è necessario dirlo- il successo appena conseguito dalla compagine sassarese dà un calcio ad un periodo particolarmente critico e avaro di vittorie per il team isolano. Stiamo a vedere come i ragazzi rossoblù si comporteranno (in merito ai risultati naturalmente) nelle successive gare. Per quanto riguarda la partita, avvio - come abbiamo affermato- molto favorevole alla formazione isolana, la quale trova il duplice vantaggio prima con il talentuoso centrocampista Masala al 5° e successivamente all’8°minuto con il “navigato” Daniele Giorico, indirizzando immediatamente la gara su “binari” molto favorevoli alla squadra sarda. Con il trascorrere dei minuti il match si fa molto combattuto e avvincente, in cui una Torres ben messa in campo “controlla” le sortite offensive sempre più pressanti della Lucchese, la quale si rende pericolosa al 27° con una conclusione di Yeboah che non inquadra lo specchio della porta avversaria difesa dall’estremo difensore Zaccagno.





Da segnalare, inoltre, negli ultimi minuti della prima frazione, un’occasionissima capitata sui piedi dell’attaccante della Torres Fischlanner che conclude malamente verso la porta della Lucchese presieduta comunque da un attento Coletta. In merito alla seconda frazione di gioco, la formazione toscana- conscia dell’importanza del match- "preme" subito sull’acceleratore ottenendo un rigore al 49° minuto, causato dal portiere Zaccagno che frana sul giovane attaccante Andrea Guadagni. Penalty, quello appena menzionato, che tuttavia non viene trasformato dalla compagine toscana con il “solito” Guadagni, che se lo fa parare dal talentuoso Zaccagno vigile anche sulla ribattuta del centrocampista Fazzi. Nel proseguo del match, dopo i classici cambi operati da due tecnici che fanno entrare “forze” fresche, degne di nota due occasioni che potevano cambiare il corso della gara.





La prima è quella di Tumbarello che conclude con una potente conclusione, (la sfera finisce di poco a lato), la seconda- -invece- capita nei piedi di Diakitè, tuttavia la palla manca di poco il bersaglio grosso. Sull’ultima parte di gara, caratterizzata dall’espulsione dell’estremo difensore Zaccagno per somma di ammonizioni al 68° minuto, la formazione sassarese si difende in maniera compatta e ordinata, non dando la possibilità ulteriori alla Lucchese di ottenere almeno il gol della bandiera. La gara quindi si conclude sul risultato di 2-0 in favore della formazione isolana.





In chiusura vogliamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sarda. Questo avrà luogo il 18 febbraio alle ore 14.00 al “Vanni Sanna” contro la temibile squadra del Perugia allenata dall’ottimo mister Alessandro Formisano.

Dopo le sconfitte subite nelle ultime tre gare, la Torres torna- finalmente- alla vittoria nel match che la vedeva opposta alla Lucchese allenata dall’ ottimo tecnico Giorgio Gorgone. Una gara, avvenuta in terra toscana e terminata con il risultato di 0-2 in favore della formazione sassarese, che ha visto il team isolano realizzare le reti della contesa nei minuti iniziali del primo tempo (al 5° e all’8° per la precisione), trovando poi la “forza” - nella restante parte dell’incontro- di resistere alle “scorribande” rossonere, le quali hanno messo a dura prova la retroguardia della compagine capitanata dall’esperto Scotto. Una vittoria-quindi- di significativa importanza quella appena avvenuta poche ore fa sul suolo lucchese, che da parte- sicuramente- consente alla compagine sarda di conservare il secondo posto -conservando i 5 punti di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice (la Carrarese) - e che dall’altro fornisce, al team sardo, un’iniezione di fiducia di notevole entità in vista dei prossimi (difficili) impegni.