Il pilota Nicola Tali torna ad indossare i colori Porto Cervo Racing

Nel 2022 il rientro alle gare, due stagioni positive nel CIRT Campionato Italiano Rally Terra, primo fra gli equipaggi sardi al Rally Italia Sardegna (in coppia con Massimiliano Frau) valido per il WRC e, da questa stagione, l'arzachenese Nicola Tali torna ad indossare i colori della scuderia Porto Cervo Racing. Il Team presieduto da Mauro Atzei ha visto crescere questo talento e, grazie a lui, nel 2005, ha conquistato il Trofeo Opel e il campionato terra due ruote motrici nel Trofeo Rally Terra. “Per la stagione 2024 abbiamo già confermato tutte le gare del Campionato Italiano Rally Terra”, dice Nicola Tali, “stiamo facendo gli ultimi accorgimenti, ma siamo pronti. Quest'anno correrò con Piercarlo Capolongo, navigatore di grande esperienza, ma è doveroso ringraziare Massimiliano Frau che mi ha “navigato” nelle gare che ho corso lo scorso anno, con il quale ho conquistato due top ten (Rally della Val d'Orcia e Rally del Vermentino) e il primo posto fra gli equipaggi sardi al Rally Italia Sardegna, valido per il Campionato del Mondo Rally. Con la scuderia Porto Cervo Racing stiamo lavorando per ampliare il programma al TER Tour European Rally, con la gara di casa il 'Rally Terra Sarda' e due gare su terra che, insieme al presidente Mauro Atzei e al mio amico Dino Caragliu, decideremo prossimamente. Ringrazio Mauro, Dino e il direttivo per avermi nuovamente accolto e riportato alla squadra con la quale, nel 2005, abbiamo conquistato il Trofeo Opel e un campionario terra due ruote motrici. La nostra prima gara di Campionato Italiano Rally Terra sarà il 3° Rally Città di Foligno in programma il 9 e 10 marzo. Ringrazio lo sponsor Fiorentini che mi supporta anche in questa stagione agonistica”.





“È con un entusiasmo che diamo il benvenuto di nuovo a Nicola”, commentano Mauro Atzei e Dino Caragliu, presidente e vicepresidente della scuderia Porto Cervo Racing, “vero esempio di campione, tanto sul tracciato quanto nella vita. È stato sotto la nostra ala che Nicola ha mosso i primi passi nel mondo dei rally, crescendo e contribuendo a scrivere pagine della nostra storia con i suoi successi a livello nazionale. Arzachena e Porto Cervo Racing sono orgogliosi di essere il luogo che Nicola chiama casa, una scelta che ci onora profondamente. Insieme ai nostri piloti e navigatori, stiamo pianificando una stagione intensa, animati dalla volontà di promuovere i valori della nostra terra e della nostra isola ben oltre i confini nazionali. Nicola potrà contare sul nostro supporto incondizionato, sia per le sue ambizioni nazionali nel Campionato Terra sia per le sue aspirazioni internazionali nel TER Tour European Rally. Siamo più che felici di intraprendere questo cammino insieme a lui. Bentornato Nicola, la tua famiglia Porto Cervo Racing è pronta a sostenerti in ogni nuova sfida!”.

