La Klass Coral Alghero torna a sorridere: Vittoria di forza a Torralba

La Coral è tornata quindi da Terralba con due punti fondamentali in ottica play-off e con la consapevolezza di avere un roster giovane ma competitivo che nelle prossime settimane potrà contare sull’apporto dei due argentini Musso e Sahud per cercare di rientrare tra le prime otto in classifica. Gioie non solo dalla prima squadra, però, considerando che anche l’Under 19 Gold ha vinto nel match di campionato giocato lunedì sera a Olmedo: 90-35 contro l’Ichnos Nuoro Basket. In evidenza Salvatori (22), Scalise (20), Simula e Sanna (10), tutti in doppia cifra.

Grande prova di forza e di orgoglio dei ragazzi della Klass Coral Alghero che vincono 63-69 sul campo del Terralba Basket nella 6a giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1, interrompendo così la striscia negativa. Partita praticamente sempre condotta dalla giovane formazione algherese, in campo con un solo “senior” e capace di limitare le iniziative dei lunghi avversari grazie soprattutto a una difesa aggressiva. Si è temuto per l’infortunio di Luigi Cesaraccio, uscito a metà del terzo parziale per un infortunio alla caviglia, ma il giocatore sassarese è rientrato nell’ultimo quarto dando anch’esso un contributo fondamentale per la vittoria.