L'Extra time di Mr Simon: Cagliari sull'orlo di una crisi di nervi sconfitto in casa dalla Lazio

Ma tengo a precisare una cosa, si cresce con il collettivo e non con il singolo, perché non chiedere solo la prestazione a questa squadra, molte volte la prestazione vale molto di più del risultato, se un giocatore in 90 minuti ha dato tutto, a prescindere dal risultato, quel giocatore ha vinto. Per la 25ma giornata il Cagliari fa visita all'Udinese, diretta concorrente che ha sbancato Torino battendo la Juventus. Sarà un altra battaglia sul campo per i ragazzi di Ranieri, che hanno l'obbligo di dare tutto per 90 minuti, e conquistare punti preziosi.

Un Cagliari a tratti imbarazzante esce sconfitto dall' Unipol Domus e torna nella zona rossa della classifica. Continua ad essere una squadra senza stimoli, che dopo un ora di gioco crolla fisicamente e concede campo, un bocconcino niente male per la Lazio di Sarri, squadra cinica se gli lasci spazio in campo aperto. Sotto di due goal, i sardi hanno accorciato le distanze con Gaetano, il nuovo acquisto Rossoblù che da circa venti metri ha insaccato all'incrocio dei pali, realizzando una delle reti più belle finora in questo campionato, risultando trai migliori in campo e dimostrando di essere un giocatore che può fare la differenza in questa squadra.