La Torres inciampa anche contro la Juventus Next Gen

Vediamo cosa accadrà in tal senso da qui alla fine del campionato. In merito alla gara, primo tempo sostanzialmente equilibrato con la squadra ospite che trovava, dopo pochi minuti dall’inizio dell’incontro (al 19° per la precisione), la rete del vantaggio con il talentuoso Nikoka Sekulov, il quale sfruttava, nel migliore dei modi, un errore commesso dal giovane Francesco Nunziatini sulla sua trequarti. Team isolano che - conscio dell’importante posta in palio-, tuttavia, si rendeva “pericoloso”, pochi minuti più tardi, prima con Diakite (al 23°) e successivamente con il difensore Paolo Dametto con l’obiettivo di realizzare almeno un gol prima dello scadere della frazione di gioco. Primo tempo che- però- terminava, nonostante il gioco sassarese, sul risultato di 1-0 in favore della formazione allenata dall’ottimo Massimo Brambilla.





Alla ripresa delle ostilità, la Torres- forte del calore dei suoi tifosi e consapevole dei propri mezzi tecnici e atletici- disputava un buon proseguo di gara, con Giorico e compagni che provavano prima con il “navigato” Mastinu (al 63°minuto) e successivamente con l’attaccante Ruocco (al 68°) a mettere a segno (almeno)il gol del pareggio. Marcatura che, purtroppo, non solo non arrivava per la formazione isolana, anzi era la Juventus Next Gen a indirizzare, sempre di più, la contesa su tinte bianconere, realizzando prima la rete del raddoppio con il centrocampista Damiani al 78° e successivamente calando il tris con la giovane seconda punta Lorenzo Anghele quando mancavano corca 10 minuti alla fine. Ultima parte di gara, che si concludeva- di lì a pochi istanti- sul 1-3 in virtù del gol della “bandiera” messo a segno dall’esperto Scotto (su rigore) a tempo abbondantemente scaduto (94°). In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine allenata dall’esperto Alfonso Greco. Questo avverrà il 14 febbraio alle ore 18.30 a Lucca contro la formazione locale capitanata dall’esperto Jacopo Coletta.

Dopo la duplice battuta d’arresto maturata nei due precedenti incontri (la prima contro la Carrarese in terra toscana, la seconda al “Vanni Sanna” contro l’ostica formazione del Sestri Levante) prosegue il periodo negativo della Torres in questo campionato. La formazione sassarese viene- infatti- sconfitta per 3-1 dal Juventus Next Gen nel match valido come 25° turno del girone B di Serie C. Una gara, quella svoltasi nell’impianto sportivo isolano, che da parte consente alla squadra piemontese di portarsi all’ottavo posto in classifica e che dall’altro costringe il team capitanato dall’esperto centrocampista Scotto ad accantonare(momentaneamente?) i sogni di prima della classe, visto che il Cesena è a +12 in questo momento, lasciando molto amaro in bocca a tutti i supporter della compagine rossoblù del nord- Sardegna per come si stava svolgendo la Stagione fino a poco tempo fa.