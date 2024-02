Altalena di emozioni: La Dinamo Sassari inciampa a Tortona

Nella seconda parte del primo periodo- infatti- le due formazioni in campo- sicuramente consci dell’importante posta in palio- continuavano a “battagliare” su ogni palla, chiudendo la frazione di gioco sul risultato di 22-25 in favore della squadra sassarese. Risultato, quello appena citato, che lasciava ben sperare il team biancoblù in merito all’ottenimento di una vittoria che, indubbiamente, avrebbe fatto molto comodo alla compagine sarda per ciò che concerne il proseguo della Stagione. Al rientro delle due formazioni sul parquet dopo il piccolo intervallo, la gara continuava sulla “falsariga” del primo quarto, con il Banco che- nelle prime battute del secondo periodo- prima “conduceva” il match sul punteggio di 27-30 e successivamente (complici alcune palle prese di troppo) si faceva “sorpassare” dal roster bianconero negli ultimi minuti del secondo quarto (+ 3 Bertram a poco più di 2 minuti dal fischio di sirena della seconda frazione). Periodo che terminava in perfetta parità: Derthona Tortona 37 punti- Dinamo 37. Alla ripresa delle ostilità, partenza “sprint” della Bertram, che “piazzava” un parziale di 7-2 (che diventava 13-5 dopo pochi minuti di gioco), il quale indirizzava la partita su “binari” poco favorevoli alla formazione presieduta dal dott. Stefano Sardara, visto che il risultato della contesa giungeva sul 50-43 in favore del team tortonese. Risultato, quello appena menzionato, che non faceva dormire “sonni” tranquilli alla squadra isolana in merito al proseguo dell’incontro. e terzo periodo che terminava- di lì a pochi minuti- sul punteggio di 59-50 in favore del team piemontese. Nell’ultima parte della contesa la Derthona- probabilmente spinta dalle ali dell’entusiasmo- otteneva, sin dai primi momenti del quarto periodo, un vantaggio di 13 punti che rimaneva pressochè inalterato, nonostante le resistenze sassaresi, per l’intera frazione gioco che si concludeva sul risultato di 79-62 in favore della compagine alessandrina. In chiusura facendovi presente che il campionato subisce uno stop a causa delle Final Eight di Coppa Italia, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del roster isolano. Questo avverrà il 3 marzo 2024 al PalaSerradimigni in un orario ancora da definire contro la fortissima Virtus Bologna allenata dall’ottimo coach Luca Banchi.

Dopo l’importante vittoria conseguita la settimana scorsa in terra lombarda contro la Guarino Vanoli Cremona, la Dinamo Sassari è stato sconfitta- poche ore fa- dalla Derthona Basket Tortona nel match valido per il 19° turno del massimo campionato italiano in basket. Una gara, avvenuta nella località piemontese, in cui il Banco ha tenuto testa al team capitanato dall’ esperto Riccardo Tavernelli solo nei primi due quarti, facendosi superare dalla squadra tortonese nelle due successive frazioni. Risultato, quello appena subito, che da una parte obbliga i ragazzi biancoblù non solo ad accantonare (momentaneamente?) i sogni relativi ai playoff, ma che costringe la formazione allenata dal neo tecnico bosniaco Nenad Markovic a guardarsi dalle immediate inseguitrici -presenti nella zona “calda” della classifica-, ora distanti pochissimi punti. In merito alla gara, primo quarto molto acceso e combattuto con le compagini che giocavano, sin dai primissimi istanti, sul “punto a punto” e dove il roster allenato dall’esperto mister Walter Raffaele si portava- dopo pochi giri di lancette dall’inizio del match- sul risultato di 8-5. Partita che- tuttavia-, con il trascorrere dei minuti, la Dinamo -grazie ad un ottimo Charalampopoulos- indirizzava sulla parità (12-12 in termini di punteggio), che certamente dava l’impressione- a tutti gli spettatori presenti nel palazzetto piemontese- che poteva essere un match estremamente equilibrato dall’inizio alla fine.