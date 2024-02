I pronostici di MR Simon per la 24ma Giornata di Serie A

Il via alle danze sarà dato venerdì 9 febbraio, quando l'Arechi ospiterà il confronto tra Salernitana ed Empoli, con fischio d'inizio previsto alle 20.45. Sabato di Fuoco La giornata di sabato vedrà il Cagliari ospitare la Lazio alle 15.00. Dopo una prestazione poco convincente all'Olimpico, i sardi cercano riscatto, ma affrontano una squadra la cui tradizione recente parla chiaro: quattro vittorie consecutive in casa dei rossoblù. Nonostante le difficoltà esterne della squadra di Sarri, che ha perso sei delle prime undici trasferte, ci aspettiamo un match vivace. Il nostro consiglio? Entrambe le squadre a segno, quotazione 2.00 su bet365, con un pronostico di pareggio 1-1 a quota 6.00.





Segue poi lo scontro tra Roma e Inter alle 18.00 all'Olimpico, dove i padroni di casa cercano di interrompere una serie negativa contro la capolista, forte di una difesa tra le più solide del campionato. La squadra di De Rossi, tuttavia, ha mostrato segni di ripresa, e prevediamo un incontro equilibrato: il pareggio è quotato 3.50, con un risultato esatto di 1-1 a 6.50.





Il weekend si chiuderà in bellezza con il big match tra Milan e Napoli, domenica alle 20.45 a San Siro. Un incontro che promette spettacolo, data la parità registrata nelle ultime dieci sfide. Entrambe le squadre hanno mostrato una tendenza al pareggio, specie in questa stagione, e l'ultimo confronto diretto si è concluso con un 2-2. Un altro pareggio, quindi, sembra un'opzione allettante, con la quota per il segno X a 3.60 e quella per un altro 2-2 a 13.00.





Appassionati di calcio e fedeli lettori della Gazzetta Sarda, questa è la nostra analisi per la prossima giornata di Serie A. Seguite i nostri consigli, ma ricordate sempre di giocare responsabilmente. Buon campionato a tutti e che la passione per il calcio continui a regalarci emozioni indimenticabili.

Carissimi appassionati di football, benvenuti alla rubrica di pronostici sportivi che anticipa i momenti salienti della 24ma giornata del campionato di Serie A. Questo fine settimana si preannuncia ricco di emozioni, con incontri che potrebbero rivelarsi cruciali sia per le ambizioni europee che per la lotta alla salvezza.