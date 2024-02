La Gymnasium volley Alghero esce sconfitta per 3 set a 2 dopo una dura gara contro la S. Giuseppe Virtus

Nonostante la Gymnasium abbia lottato con determinazione, il vantaggio non è stato mantenuto, e la partita è giunta ad un quinto set decisivo, nel quale la Virtus ha avuto la meglio con un punteggio di 15 a 12 con questi parziali definitivi: 25-16, 21-25, 16-25, 25-23 e 15 a 12. La Virtus è riuscita a reggere la pressione mantenendo il controllo nel finale aggiudicandosi così la vittoria per 3 set a 2.





La Gymnasium ha sentito profondamente il peso della sconfitta, specialmente dopo una partita tanto estenuante e contesa. Ogni punto ha rappresentato una prova di resistenza fisica e mentale, e, benché la competizione sia intrinseca allo sport, la squadra ora dovrà riflettere su questa esperienza per rafforzare la propria unità e affinare le strategie per le prossime gare in programma.

Il punto di svolta della partita è arrivato nel quarto set, con la Gymnasium in vantaggio, quando per stanchezza e una partita tesa per entrambe le compagini, la squadra algherese ha perso la bussola e ha ceduto il passo alla Virtus perdendo il quarto set 25 a 23 non riuscendo a reggere più il confronto con la squadra di Sassari.