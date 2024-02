Riscatto Sassarese: la Dinamo supera Cremona e si rilancia in campionato

Autentici protagonisti dell’incontro il playmaker statunitense Brandon Jefferson e l’ala Chralampopoulos autori rispettivamente di 21 e 24 punti. In merito alla gara, partenza “sprint” della formazione lombarda, la quale si portava (a metà periodo) sul punteggio di 6-11, che certamente non lasciava dormire “sonni” tranquilli al team sassarese per quanto concerne il proseguo del match. Primo periodo che terminava- comunque- con la Dinamo in vantaggio di 2 punti (17-15 in termini di punteggio), grazie in particolar modo al giocatore ellenico precedentemente menzionato e a un gioco di squadra molto efficace. Al rientro delle squadre in campo dopo il piccolo intervallo, i ragazzi biancoblù- forti di una difesa particolarmente attenta e di un attacco molto incisivo- “infliggevano” alla formazione comense un parziale di 9-0, che sembrava porre la gara su “binari” favorevoli alla compagine isolana. Differenza di punteggio, quello conseguita dalla formazione presieduta dal dott. Stefano Sardara, prima parzialmente ridotta dalla Vanoli fino al -2 (grazie a un’ottima prestazione da parte dell’ala statunitense Nathan Adrian e del centro Grant Golden) e successivamente incrementata dalla Dinamo fino al +13, quando mancava circa un minuto al fischio di sirena del secondo quarto. Periodo, quello appena menzionato, che si concludeva- di lì a pochi istanti- sul 39-32 in favore del team isolano. Alla ripresa delle ostilità, la Vanoli- conscia dell’importante posta in palio- pian piano riduceva il divario di punti precedentemente subito portando- in un primo tempo- la differenza sul -6 (a metà periodo), e in seguito riuscendo addirittura a “sorpassare” il Banco quando i “giochi” del terzo periodo sono quasi conclusi. Frazione di gioco, quella in oggetto, che si “chiudeva”- comunque- con il roster sassarese in vantaggio, di un solo punto.





Il punteggio, infatti, “recitava” Dinamo Sassari 59 punti- Guarino Vanoli Cremona 58. In merito all’ultima parte di gara, le due squadre in campo- inizialmente- continuavano a giocare sul “punto a punto”, tuttavia con il proseguo della frazione di gioco la Dinamo realizzava (quando mancavano circa 6 minuti al termine della contesa) un “allungo” decisivo che portava il vantaggio biancoblù sul +8 (71-63 in termini realizzativi). Differenza, quella appena menzionata, che “arrivava” anche al +11 nella seconda parte del quarto periodo, e che il Banco si limitava- negli ultimi istanti di gara- ad amministrare, portando a casa una vittoria- come abbiamo detto- di primaria importanza per il proseguo della Stagione. In chiusura desideriamo ricordarvi il successivo impegno della compagine sarda. Questo avverrà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 19.00 a Tortona contro l’ottima Derthona allenata dal noto coach Walter Raffaele.

Dopo la bruciante sconfitta dello scorso weekend contro l’Olimpia Milano del grande coach Ettore Messina, la Dinamo Sassari ottiene- al PalaSerradimigni- un’ importantissima vittoria nel match valido come 19° turno del massimo campionato italiano di basket. Un successo, quello conseguito dalla squadra allenata dal neo coach biancoblù Nenad Markovic, che vedeva la formazione sarda opposta alla Guarino Vanoli Basket Cremona, la quale è stata sconfitta (con il punteggio di 80-76) dal roster isolano al termine di una gara particolarmente avvincente ed entusiasmante. Affermazione, quella avvenuta nell’impianto sportivo sassarese, di enorme rilevanza per tutto lo staff biancoblù, che da una parte fornisce al team capitanato dall’esperto Stefano Gentile un’ottima iniezione di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi in vista dei prossimi -difficili- impegni e dall’altra permette al Banco di “agganciare” la stessa compagine lombarda a quota 16 punti. Squadra, quella allenata dall’ex coach Demis Cavina, battagliera e combattiva fin dai primi istanti di gioco, che- nonostante “precipiti” anche -13 dalla compagine isolana- è stata capace di risalire nel punteggio, rendendo il match molto ostico per Kruslin e compagni.