Gara valevole per il campionato di prima divisione di pallavolo provinciale

La Sottorete Alghero vola alto: Vittoria schiacciante in trasferta contro l'Ermes Volley Tempio





Le dichiarazioni di Enrico Granese, allenatore della Sottorete Alghero, rivelano un approccio prudente ma fiducioso: "Questa è stata una partita abbastanza tranquilla. Nel primo set, come al solito, i ragazzi erano un po' contratti, quindi ci hanno messo un po' a entrare in partita, però sono soddisfatto. Stiamo procedendo bene." La crescita costante della squadra è evidente e l'obiettivo dichiarato è ormai chiaro: "Adesso cerchiamo di proseguire così e siamo a pari punti con la prima e ci giocheremo il primato nella prossima gara domenicale."





La prossima gara sarà decisiva per la Sottorete Alghero, che si trova ora a pari punti con la squadra che detiene il primato in classifica. Il confronto diretto sarà un vero e proprio scontro al vertice, che potrebbe delineare i contorni della lotta per il titolo di questa emozionante stagione.





La Sottorete Alghero si avvicina quindi al prossimo appuntamento forte di un gruppo solido e di una condizione fisica e mentale che sembra essere al suo apice. L'allenatore Granese, con la sua esperienza e la sua capacità di tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi, si appresta a guidare la squadra verso quella che potrebbe essere una delle partite più importanti dell'anno con la speranza che i giovani della Sottorete Alghero possano continuare il percorso vincente e conquistare il vertice della classifica.

La Sottorete Alghero si conferma una delle squadre più in forma del campionato, dopo l'ultimo incontro giocato contro l'Ermes Volley Tempio. La partita, che si è tenuta sabato alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Tempio Pausania, ha visto prevalere la squadra algherese con un netto 3 a 0. I parziali di 18/25, 14/25, 16/25 dimostrano una superiorità schiacciante della Sottorete Alghero, che ha saputo imporsi in modo convincente su un avversario che non è riuscito a trovare contromisure efficaci.