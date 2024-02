La Torres inciampa ancora: Sconfitta per 0-1 contro Sestri Levante in un match carico di tensione

Compagine, quella romagnola, capitanata dall’esperto Francesco De Rose, che adesso ha 9 nove punti di vantaggio sulla formazione isolana, la quale dovrà stare attenta- da qui alla fine del campionato- al possibile “ritorno” delle immediate inseguitrici. In merito alla gara, dopo un iniziale fase di studio da parte delle due formazioni in campo, Torres subito al comando delle operazioni (bella conclusione di Scotto su servizio del difensore Idda tra le principali azioni degne di considerazione) e dove il team allenato dall’ottimo mister Enrico Barillari doveva aspettare il quarto d’ora per “affacciarsi” dalle parti dell’estremo difensore Zaccagno. Con il trascorrere dei minuti, tuttavia, le due compagini davano vita ad una gara accesa e combattuta, in cui è certamente da citare l’occasionissima capitata al team ligure con il centrocampista Parlanti, che non metteva a segno la prima rete dell’incontro proprio a pochi metri dalla porta difesa dal talentuoso portiere Zaccagno. Marcatura, che nonostante l’ottimo gioco realizzato dalla Torres in questa prima parte di gara, si materializzava per la compagine ospite - come abbiamo precedentemente affermato- con il navigato difensore Pane a pochi minuti( al 43° minuto per la precisione)dal fischio arbitrale che avrebbe decretato la fine delle ostilità. Al rientro delle formazioni in campo dopo l’intervallo, la Torres risultava molto combattiva e battagliera (soprattutto con un Fischlanner) e cercava di pervenire al pareggio prima al 61 minuto con Diakitè (il quale impegnava severamente il portiere sestrino Anacoura) e successivamente al 71° con il colpo di testa del centrocampista Zecca, che trovava la fiera opposizione di un difensore avversario.





Cosa dire sugli ultimi minuti di gioco. Nella restante parte di gara, partita molto intensa e concitata dove la formazione sarda capitanata dall’esperto Scotto provava (anche se mancavano pochi minuti al termine della contesa) a giungere alla parità, che poteva pure verificarsi al 93°con il “solito” attaccante bolzanino che non riusciva a spingere la sfera oltre la linea della porta sestrina con una scivolata. Gara che- quindi- si concludeva con il risultato di 1-0 in favore della formazione ligure. In chiusura desideriamo ricordarvi il successivo impegno della Torres. La prossima partita della squadra sassarese avverrà il 10 febbraio 2024 allo Stadio “Vanni Sanna” contro la Juventus Under 23 allenata dall’ottimo mister Massimo Brambilla.

Dopo la pesante sconfitta maturata contro la Carrarese in terra toscana, la Torres subisce -poche ore fa- un ulteriore battuta d’arresto nel match valido per il 24° turno della Serie C, girone B. Una partita, quella avvenuta nell’impianto sportivo sassarese e terminata con il risultato di 0-1, che vedeva la formazione allenata dall’ottimo mister Alfonso Greco fronteggiare l’ostica squadra del Sestri Levante. Vittoriosa- la compagine ligure appena citata - grazie al rigore messo a segno dal difensore Massimiliano Pane (negli ultimi minuti della prima frazione) in seguito ad un fallo del centrocampista Mastinu su Podda. Un match, quello accaduto nella città del nord Sardegna, che da una parte “smorza” l’entusiasmo in casa rossoblù dopo un inizio di Stagione certamente al di là delle aspettative e che d’altro consente alla capolista Cesena di “allungare” in classifica proprio su Scotto e compagni.