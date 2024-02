Nel Cagliari oggi a Roma torna Luvumbo. Convocati anche i due nuovi arrivati: Gaetano e Mina

L’Empoli ha fatto un piccolo passo in avanti e li ha raggiunti in classifica. Ora i rossoblù veleggiano al penultimo posto in graduatoria a pari punti proprio con l’Empoli ed il Verona (ovviamente con una gara in meno) ed è per questa ragione che è necessario tentare di raggranellare qualcosa in casa giallorossa. Non sarà facile: i precedenti sono devastanti. In 42 sfide all’Olimpico, tutte nella massima serie, sono 22 le affermazioni romaniste, 16 i pareggi e solo 4 le vittorie del Cagliari. Ranieri è un ex e sarà motivato, ma i suoi devono cercare di seguirne le direttive, soprattutto nei dettagli. Ultimamente il Cagliari zoppica vistosamente, non riesce a trovare la quadra e rinvigorisce gli avversari con cali di tensione impressionanti che spesso hanno determinato un risultato negativo. Sperare di rovesciare situazioni sfavorevoli con feroce determinazione negli ultimi minuti non sempre paga.





È fondamentale cominciare a giocare da subito, in ogni gara. Il calendario è in salita ed il mister ha tutte le buone ragioni di volersela giocare con tutti. A cominciare dal confronto con i ragazzi di De Rossi i quali, dopo il cambio di panchina, hanno cominciato a correre. Un recupero dell’ultim’ora: Zito Luvumbo, dopo l’eliminazione della sua Angola dalla Coppa d’Africa, è tornato a tempo di record ed è stato convocato però con solo la rifinitura svolta sul campo con i compagni. Ma perlomeno è disponibile in un attacco che ultimamente ha sofferto per assenze causa infortunio. Petagna è il candidato numero uno per fungere da vertice offensivo, supportato da Nandez e Viola sulla trequarti. Modulo ad “albero di natale” che ha dato risultanze alterne e che potrebbe essere puntellato a seconda dello sviluppo degli eventi. Con Luvumbo, Ranieri ha una freccia in più nella faretra per attaccare lo spazio. Una carta da giocarsi con parsimonia, in attesa che tutti entrino in un contesto di squadra ancora latitante. È già accaduto che il mister di Testaccio abbia dovuto adeguare lo schema a seconda delle rotazioni che effettua nel corso della stessa gara e nulla vieta che, con la presenza di Mina, possa rispolverare anche una linea difensiva a tre.

Nel dubbio, meglio rischiare. I due nuovi arrivati, Mina e Gaetano, potrebbero essere immediatamente utilizzati, seppur con pochi allenamenti con il gruppo. Quasi sicuramente in corso d’opera. Ci sarà bisogno (anche) di loro, considerato che la Roma presumibilmente prenderà il comando delle operazioni e terrà sotto pressione un Cagliari che proverà a tener lontani gli avversari con una condotta di gara accorta. Resta da stabilire quanto Ranieri abbia potuto valutare l’autonomia di entrambi. Rossoblù a caccia di punti disperatamente.