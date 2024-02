Mercato Incolore del Cagliari: Tra Illusioni Mancate e speranze infrante

Ma, ahimè, sembra che le aspettative siano state tradite, e il mercato si sia rivelato più sterile di un campo arido in estate. Il timore che il colpo di reni sperato per risalire da una classifica più che preoccupante rimanga un'utopia, è palpabile tra i sostenitori.





Certo, i Sardi hanno tentato di porre rimedio alle carenze più evidenti, soprattutto nel reparto difensivo. Yerry Mina, gigante colombiano di 1.95 metri, è approdato a Cagliari. Difensore centrale con piedi educati, abile nel gioco aereo e con un'ottima propensione al gol. Potrebbe essere un'aggiunta significativa, ma è sufficiente? Gianluca Gaetano, 23 anni, prelevato in prestito dal Napoli, è un trequartista con una buona conclusione da lontano e abile nello sfruttare gli spazi. Un potenziale valore aggiunto al centrocampo, ma è questo ciò che realmente serve per infondere identità e carattere a una rosa che sembra averne tanto bisogno?





Eppure, si percepisce una mancanza, un vuoto di strategia tecnico-tattica. Con l'arrivo di Mina, la difesa a quattro sembrerebbe l'opzione più logica, ma vi è il timore di ritrovarsi invece con un Cagliari schierato con tre difensori, un centrocampo sovraffollato e due attaccanti, un modulo che finora non ha brillato. Il DNA del Cagliari, per quanto mi riguarda, è sempre stato il 4-4-2, o più precisamente, il 4-3-1-2. Tre mediani a schermo della difesa e un trequartista libero di tessere il gioco e servire le due punte. Ma questa identità sembra smarrita, dispersa in un mare di esperimenti tattici infruttuosi.





Il rientro degli stranieri impegnati in Coppa d'Africa, tra cui Luvumbo, potrebbe portare nuova linfa. Tuttavia, questo giovane, ancora acerbo per le aspre battaglie della Serie A, necessita di tempo e pazienza per maturare e trasformarsi nel valore aggiunto di cui la squadra ha disperato bisogno. È bene ricordare, in questo gioco di forza e strategia che è il calcio, che non sempre cambiare equivale a migliorare. Ma è altrettanto vero che per migliorare bisogna osare cambiare. Speriamo che il Cagliari sappia interpretare questa massima nel modo più fruttuoso, per non lasciare i suoi tifosi a rimpiangere ciò che sarebbe potuto essere e che non è stato.

Nel fervore del calciomercato, la tifoseria del Cagliari, affamata di speranze e sogni di gloria, attendeva un segnale, un lampo di genio dalla società.