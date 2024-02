Kickboxing Alghero: Al prestigioso pound for pound VI Federkombat sabato 3 febbraio





Il tassello del Elmas 3 febbraio a Elmas, sarà solo il primo passo verso una scalata che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi a esplorare I grandi eventi Nazionali, partendo da quelli che sono stati I primissimi risultati dei mesi passati, seppur ottenuti attraverso il nostro fiore all'occhiello, ovvero quelli che formeranno atleti, ma soprattutto uomini e donne: I Cadetti.





E a proposito della categoria, sono giunti al podio Chiara Sanna, Federico Tilloca, Alessabdro Dalerci e Tiziano Mura che sarà impegnato nelle gare di Capoterra il giorno dopo, Domenica, assieme a Pierantonio Caria nel Contatto leggero. E a breve....info sul grande evento in preparazione che si svolgerà ad Alghero.

4 anni: In mezzo il COVID, la pandemia, la ripartenza e finalmente, dopo la il rientro nel circuito gare e alla straordinaria esperienza di Alghero Kombat, Kickboxing Alghero rientra nel circuito agonisti di contatto pieno kickboxing con Stefano Sanna (muay boxing) e Eric Contini (low kick) nel Pound for Pound, con l obiettivo di team dei campionati Italiani. Il maestra Pierfranco Sanna che ha stretto da qualche anno un forte legame di collaborazione con il gruppo Sport Travel, portando, oltre alla disciplina marziale, il suo speciale pedigree plasmato in una carriera ultraventennale dedicato all'insegnamento della pratica.