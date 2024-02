Le scommesse di mister Simon per il weekend di Serie A

La DEA in casa non fà sconti, la Lazio segna tanto sia in casa che in trasferta, quindi vi proponiamo "Entrambe le squadre segnano" SI quotato a 1.95 (bet365) Risultato esatto 2 2 Quotato a 17.00 Inter Juventus si gioca Domenica 4 febbraio alle ore 20.45 San Siro accende i riflettori per il derby d'Italia con la sfida al vertice tra le due battistrada del torneo. Nella gara d'andata fini 1 1, ma nel 2024 i nerazzurri hanno vinto tutte le gare finora disputate, mantenendo la porta inviolata negli ultimi 3 incontri. I bianconeri si presentano a Milano con un filotto di 16 risultati utili consecutivi, con 15 vittorie più il pareggio recente contro l'Empoli. un solo punto divide le due squadre, prevediamo una partita molto tattica all'inizio, che successivamente potrebbe essere sbloccata dalla giocata del singolo. Vi proponiamo parziale/finale Pareggio/pareggio quotato a 4.75 Risultato esatto Inter Juventus 1 1 Quotato a 6.50 Roma vs Cagliari si gioca lunedì 5 febbraio alle ore 20.45 Dopo il capitombolo casalingo contro il Torino, i rossoblù affrontano una trasferta piena di insidie all'Olimpico contro una Roma galvanizzata dall' arrivo in panchina di Daniele De Rossi.





Capitan futuro ha ridato verve ai giallorossi con 6 punti in 2 partite in campionato, e son sicuro che darà il colpo di coda necessario per riportare in alto i giallorossi, in quanto a differenza di Mou conosce perfettamente l'ambiente di Trigoria e potrebbe essere la vera sorpresa di questo campionato. Il Cagliari di Ranieri in questo campionato continua a soffrire di mal di trasferta, nelle ultime 8 gare all'Olimpico contro la Roma non ha mai vinto, in più i giallorossi nelle ultime 16 gare contro i sardi hanno sempre trovato la via del goal. In alta percentuale sarà una gara tra una squadra che sembra aver ripreso la rotta giusta, la Roma, e il Cagliari che protagonista in negativo di un mercato di gennaio insufficiente per la zona di classifica attuale, è attualmente in balia della tempesta.





Abbiamo analizzato accuratamente sia le percentuali che le quote di valore, e vi proponiamo il segno X quotato a 4.20 in alternativa "entrambe le squadre segnano" SI quotato a 2.00 Risultato esatto Roma vs Cagliari 1 1 Quotato a 8.00 buon campionato a tutti gli appassionati di scommesse sportive e a tutti i carissimi lettori della Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

La serie A riapre i battenti con la 23ma giornata, terza di ritorno. Appassionati di football e lettori della Gazzetta sarda allacciate le cinture, siamo entrati nella seconda parte della stagione, dove ogni partita può valere un intera stagione. Abbiamo scelto per voi una TRIS di incontri suggestivi ed interessanti considerando le quote di valore e i valori in alta percentuale. Atalanta vs Lazio si gioca Domenica 4 febbraio ore 18.00 È una gara dai mille volti. l'Atalanta in questo campionato ha portato a casa 25 punti in 11 partite tra le mura amiche, i biancocelesti rispondono a dovere avendo vinto 5 delle ultime 6 gare contro i padroni di casa.