Promozione del Rugby in Carrozzina: Stage a Selargius il 2 Febbraio 2024

Al termine dello stage, ci sarà anche un momento conviviale per socializzare con la squadra, tra snack e bevande. Per maggiori informazioni o per confermare la propria partecipazione, è possibile contattare la Sa.Spo. al numero 0706495123 o scrivere a segreteria@saspo.it. Capitan Stefano Perra alla Ricerca di Nuovi Talenti Stefano Perra, capitano della squadra, è pronto ad accogliere nuovi giocatori. Dopo un anno di allenamenti e competizioni, Perra e la sua squadra sono determinati a migliorarsi ulteriormente. "Spero che [lo stage] serva a far conoscere questo sport e ci aiuti a trovare altri giocatori da accogliere nella nostra squadra," ha dichiarato Perra, sottolineando l'importanza dello sport per il benessere fisico e mentale. Ricordando il primo campionato italiano al quale ha partecipato la Sa.Spo., Perra riconosce che c'è ancora molto lavoro da fare, ma esprime orgoglio per il percorso intrapreso. "Sono rimasto soddisfatto in parte; per essere competitivi c’è ancora tantissimo lavoro da fare, ma sono orgoglioso perché siamo l'unica squadra sarda che vi ha partecipato," ha commentato. Gli allenatori Nicola Marcello, Sandro Floris e Dario Carrone sono un sostegno costante per la squadra, spingendoli a dare sempre il massimo e fornendo consigli preziosi. Con un roster in via di completamento e l'aggiunta di un nuovo compagno di squadra, la squadra si prepara con entusiasmo e impegno per le sfide future.

Il rugby in carrozzina sta guadagnando sempre più entusiasmo in Sardegna, e la Sa.Spo. si impegna a promuovere questa disciplina sportiva inclusiva. Venerdì 2 febbraio 2024 si terrà uno stage dedicato al rugby in carrozzina presso il Centro Sportivo di via Don Bosco a Selargius, dalle 15:00 alle 18:00. Un'opportunità imperdibile per chiunque sia curioso di scoprire un nuovo sport che valorizza lo spirito di squadra e la resilienza. I partecipanti avranno l'opportunità di imparare dai massimi dirigenti societari, dallo staff tecnico e dai giocatori che l'anno scorso hanno gareggiato a livello nazionale. L'evento sarà caratterizzato da un approccio giocoso e divertente, con dimostrazioni pratiche, nozioni teoriche e una spiegazione delle regole di base del gioco.