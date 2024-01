Sconfitta amara per la Torres: Prese 5 sberle contro la Carrarese

Costui-servito dal giovane difensore Marco Imperiale- metteva la sfera alle spalle dell’ottimo portiere Andrea Zaccagno. Con il passare minuti, tuttavia, la compagine sarda risultava indubbiamente protagonista. Prima con un gran tiro della “punta” Zecca al 14° minuto prontamente parato dal portiere toscano Bleve e in seguito (siamo al 19°) con un atterramento in area dell’attaccante sassarese precedentemente menzionato (ex Teramo) giudicato regolare dal direttore di gara. Decisione, quella arbitrale, che “scatenava” le proteste della squadra rossoblù del nord Sardegna. Da segnalare, inoltre, -sul finire del primo tempo (al 34° per la precisione) - il palo colpito da Schiavi e- negli ultimi istanti di gioco della frazione- la rete realizzata dal centrocampista Palmieri, che- con una conclusione imparabile- “costringeva” l’estremo difensore isolano a capitolare. Frazione, quella appena trattata, che si “chiudeva” sul punteggio di 2-0 per i ragazzi allenati dal nuovo mister Antonio Calabro. Seconda parte di gara, caratterizzata (all’inizio) da una Torres “battagliera” -occasionissima di Goglino al 58°minuto-, compagine-quella sassarese- che -in seguito- però si doveva arrendere prima al gol messo a segno al 65° dal solito “Panico” e- poco dopo- al poker toscano, realizzato dall’attaccante Alessandro Capello (ex Olbia).





Costui- infatti- “sgusciava” tra i difensori isolani e “depositava” la sfera alle spalle del portiere Zaccagno. Parte finale del match contraddistinta da una squadra toscana ancora sugli “scudi” (con la quinta marcatura del match) e da una Torres che segnava la rete della bandiera al 37° con l’esperto Scotto. Giocatore, l’atleta classe ’90, capace di trasformare in gol il rigore concesso dall’arbitro in seguito all’atterramento del neo entrato Menabò da parte del giovane difensore Davide Grassini. Gara che si concludeva – di lì a poco- sul punteggio finale di: Carrarese 5- Torres 1. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine rossoblù del nord Sardegna. Questo avverrà il 4 febbraio 2024 allo Stadio “Vanni Sanna” alle ore 16.15 contro la compagine ligure del Sestri Levante allenata dall’ottimo mister Enrico Barilari.

Dopo l’ottima vittoria maturata la settimana scorsa al “Vanni Sanna” contro l’Olbia, sconfitta veramente pesante e amara per la Torres nel 23° turno del girone B della Serie C. Un match, avvenuto in terra toscana contro la Carrarese, terminato (poche ore fa) sul risultato di 5-1 in favore della compagine capitanata dall’ottimo Simone Della Latta, in cui la squadra presieduta dal dott. Fabio Oppicelli è stata in grado di “asfaltare” la formazione sarda. Quest’ultima- facciamo notare-priva dell’attaccante bolzanino Fischnaller fuori per squalifica. Vittoria - quella appena conseguita dal team toscano- che inoltre permette, da una parte alla Carrarese di uscire fuori da un periodo non facile (nessuna vittoria ottenuta nel 2024) e dall’altro che allontana la Torres del presidente Stefano Udassi dalla prima della “classe” (il Cesena) ora distante “ben” 6 punti. In merito alla gara, padroni di casa subito in vantaggio al 4° minuto di gioco con il talentuoso attaccante Giuseppe Panico (ex Cittadella).