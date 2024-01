Dinamo ancora sconfitta in campionato - La cura Markovic ancora non pervenuta

Una gara, avvenuta in terra lombarda e conclusa sul risultato di 80-65 per le "scarpette rosse", in cui il roster allenato dall'Ettore Messina ha fatto certamente valere la sua migliore qualità cestistica e la sua notevole esperienza. Gara, quella appena accaduta, caratterizzata -inoltre- da un sostanziale equilibrio nei primi due quarti di gioco e dove (nel terzo periodo) la formazione meneghina metteva a segno un "parziale" di 22-0 decisivo in termini di risultato finale. In merito alla gara, avvio di partita- come abbiamo detto- particolarmente equilibrato con le due squadre in campo che lottavano e combattevano sul “punto a punto” portando al 3° minuto di gioco il match sul 7-6 in favore della compagine meneghina. Con il trascorrere dei minuti, la Dinamo- forte del suo notevole “bagaglio” tecnico e grazie a un Diop e a un Charalampopoulos particolarmente “attivi” - realizzava un “sorpasso” prima sul 9-11 e successivamente sul 10-14 (quando mancavano 2 minuti al fischio di sirena della prima frazione) che era di buon auspicio per il proseguo dell’incontro.





Frazione di gioco - facciamo notare- che si “chiudeva” sul 19-20 in favore del team sardo allenato dal neo allenatore bosniaco Nenad Markovic. Nel secondo quarto, la contesa continuava sulla “falsariga” del periodo precedente, con le due formazioni che giocavano a “rincorrersi” durante tutto il quarto (in cui Sassari otteneva anche un vantaggio di 4 punti). Frazione che si concludeva in perfetta parità. Al termine del secondo quarto, infatti, il punteggio del match “recita” Olimpia Milano- Dinamo Sassari 43-43. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, il Banco- conscio di avere nel “motore” un Diop in stato di grazia e un Tyree sempre sul “pezzo” - continuava a “infilare” il canestro meneghino, ottenendo un vantaggio anche di 6 lunghezze che certamente davano molto giubilo a tutti i supporter biancoblù accorsi sugli spalti lombardi e a quelli che stavano guardando il match da casa.





Partita, quella che stiamo trattando, che- purtroppo- aveva una svolta del tutto inaspettata nella parte finale del terzo periodo, visto che il roster lombardo capitanato dall’ottimo Melli “infliggeva” al team isolano un “parziale” di 22-0, che davano una svolta importante- anzi fondamentale- sull’esito del match. Terzo periodo, infatti, che terminava sul punteggio di 67-53 in favore della squadra presieduta dall’ottimo dott. Pantaleo Dall’Orco. Ultima parte del match caratterizzata da un’Olimpia Milano particolarmente attenta in difesa e incisiva in attacco, in cui la compagine meneghina non solo si limitava ad amministrare il punteggio, ma addirittura lo incrementava (arrivando anche al + 20 a circa un minuto dalla fine del match), non dando alcuna speranza di vittoria al team capitanato dall’esperto Stefano Gentile. Gara che- quindi- terminava (di lì a pochi istanti) sul punteggio di 80-65 in favore della celeberrima compagine milanese allenata dal grande Ettore Messina. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della Dinamo. Questo avverrà il 4 febbraio 2024 alle ore 16.30 al PalaSerradimigni contro la Guarino Vanoli Basket Cremona allenata dall’ex coach biancoblù Demis Cavina.

Dopo la “brutta” sconfitta maturata nello scorso weekend contro l’Universo Treviso (e il cambio di allenatore avvenuto in settimana), la Dinamo Sassari viene sconfitta- poche ore fa-, nel match valido per il 18°turno del massimo campionato italiano di basket, dalla fortissima Olimpia Milano.