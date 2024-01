Gymnasium Volley Alghero: Sinfonia di un trionfo in tre atti - Netto 3 a 0 contro la Porto Torres volley

La prestazione, un'armonia di movimenti e strategia, ha narrato una storia di dominio tranquillo e sicuro. Il primo atto, vinto 25-17, ha svelato l'incipit di una partita che sapeva già di vittoria per la Gymnasium. Le ragazze di casa, guidate dal mister Sotgia, hanno inanellato punti con la fluidità di un corso d'acqua, disorientando le avversarie con una calma olimpica.





Nel secondo atto, i 25-20 scolpiti sul tabellone hanno parlato di un Porto Torres Volley che cercava di arginare l'avanzata, ma la Gymnasium ha continuato a danzare sul campo con leggerezza e precisione, quasi in una celebrazione del proprio spirito di squadra.





Arrivati al terzo set, il 25-15 ha risuonato come un'ovazione finale, con il Porto Torres Volley che, pur nella lotta, si è dovuto inchinare di fronte all'eleganza tecnica delle padrone di casa. L'allenatore della Gymnasium ha orchestrato la partita con una saggezza che ricorda i grandi condottieri dello sport, concedendo a ogni atleta la possibilità di contribuire a questa sinfonia.





Questo trionfo non è solo frutto di un gioco "molto easy", ma di una serenità e di una convinzione che solo le grandi squadre possiedono. La Gymnasium ha dimostrato che la forza di un team sta nella capacità di unire individualità differenti in un unico, grande, scopo. Ieri, la Gymnasium Volley Alghero ha scritto un altro capitolo della sua storia, confermandosi come emblema di un volley che non solo può vincere, ma che quando gioca bene ed ordinata incanta.

Nella palestra Maria Carta delle scuole medie di via Malta ad Alghero, la Gymnasium Volley ha tessuto ieri una tela di gioco tanto impalpabile quanto efficace, imponendosi con maestria per tre set a zero sul Porto Torres Volley.