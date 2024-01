Amatori Rugby Alghero: tra speranze e delusioni nell'ultima giornata di Rugby a Maria Pia

La partita, inaugurando il girone di ritorno, si preannunciava come un banco di prova significativo per gli amatori locali, ma purtroppo si è trasformata in un pomeriggio amaro. Il punteggio, un severo 0 a 13 a favore del Cus Milano Rugby, non rende giustizia all'intensità e alla passione vissute sul terreno di gioco.





L'incontro è partito in sordina, con un primo tempo che si è chiuso su un modesto 0 a 3, segnato da un calcio piazzato di Borzone al 40°. Il Cus Milano, pur ridotto in 14 per l'espulsione diretta di Nadali, ha dimostrato una resilienza notevole. Il secondo tempo ha visto l'Amatori Alghero incapace di sfruttare la superiorità numerica. Anzi, è stato il Cus Milano a prendere in mano le redini del gioco. La meta di Cederna, trasformata da Borzone, ha segnato un duro colpo per gli amatori algheresi, che hanno visto sfumare ogni speranza di rimonta. Un ulteriore calcio di punizione di Borzone ha fissato il punteggio sul definitivo 0 a 13.





La partita si è giocata in un contesto ideale: un pomeriggio soleggiato, con una temperatura di circa 16 gradi e un terreno in discrete condizioni. Circa 250 spettatori hanno assistito a questa battaglia sportiva, sperando in una vittoria che non è arrivata. Per l'Amatori Rugby Alghero, la delusione è palpabile. Nonostante le buone prestazioni individuali, come quella di Delli Carpini e Deligios, la squadra non è riuscita a esprimere il proprio potenziale. Il capitano Canulli e l'allenatore Marco Anversa devono ora lavorare per rinvigorire lo spirito e la tattica della squadra, perché il cammino nel campionato è ancora lungo e ricco di sfide.





In contrasto, il Cus Milano, guidato dall'allenatore Ivano Bonacina, ha mostrato una solidità e una determinazione invidiabili, superando le difficoltà e cogliendo una vittoria importante. l'Amatori Rugby Alghero si trova ora di fronte a un bivio cruciale: rialzarsi e lottare per riscattarsi nelle prossime partite, o lasciarsi sopraffare dalla delusione. La strada per il successo è impervia, ma come insegna lo sport, nulla è impossibile per chi ha il coraggio di credere e lottare fino all'ultimo.

