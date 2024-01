L'Extra time di Mr Simon: Questo Cagliari fa acqua da tutte le parti

La squadra, che avrebbe dovuto celebrare il grande Rombo di Tuono con una prestazione all'altezza, ha invece deluso, disgregandosi sotto il peso delle aspettative. Già nel primo tempo, il peggiore sotto la gestione di Giulini, si è assistito a un disastro tattico e tecnico, salvato solo dagli interventi miracolosi di Scuffet. Il Toro, con una superiorità schiacciante, ha chiuso la prima frazione con un vantaggio di due goal, lasciando i rossoblù in una condizione di agghiacciante inferiorità.





Nel secondo tempo, nonostante il lampo di Viola, il Cagliari ha continuato a mostrare i suoi limiti cronici. La squadra, come sempre, cede il passo nella parte finale del match, quando le energie scarseggiano e la concentrazione vacilla. La rete annullata del Toro in contropiede è stata solo l'ultima beffa in una partita che ha messo in luce tutte le lacune di una squadra che sembra giocare senza anima, senza cuore.





I sardi, sempre un passo indietro, hanno dimostrato di non essere all'altezza delle aspettative, arrivando tardi su ogni pallone e accumulando cartellini per falli di frustrazione più che di gioco. Un nervosismo che trasuda da ogni poro e mina le fondamenta di un gruppo che dovrebbe lottare insieme, ma che invece sembra smarrito, disunito. Il calcio, che è sport di squadra per eccellenza, richiede dedizione e spirito di gruppo per tutti i novanta minuti. Ogni giocatore dovrebbe lottare non solo per sé ma per il compagno, per il collettivo. Se ogni elemento del Cagliari migliorasse anche solo in un fondamentale, non diventerebbe solo una squadra migliore, ma si trasformerebbe in un'altra squadra, un collettivo con un'altra anima e un altro destino. La società ha il dovere di ripartire da zero, con un progetto solido e lungimirante che possa innalzare il livello della squadra, rispondendo all'attesa di quei tifosi che, in ogni battaglia, non smettono mai di sostenere i loro colori. Solo così il Cagliari potrà sperare di navigare nuovamente in acque più tranquille e ritrovare la rotta perduta.

Il Cagliari, in quella che avrebbe dovuto essere la partita della rinascita, ha offerto una performance degna di una barca alla deriva in un mare in tempesta.