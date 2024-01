I ritratti di Giorgio Saitz: Il leggendario "Rombo di Tuono" Gigi Riva

Ma prima di tutto perché quel soprannome cosi particolare? La risposta a codesta domanda è molto semplice ed era dovuta a un “sinistro” (oltre a un bagaglio tecnico di prim’ordine) in grado di imprimere al pallone una potenza, una forza, che non lasciava “scampo” agli estremi difensori di quegli anni, che non potevano fare altro- oltre a attribuirgli i dovuti onori- che raccogliere la sfera nella propria rete sperando che quella fosse l’unica dell’incontro. Un giocatore, il grande “Gigi” (ci scusiamo preventivamente di averlo chiamato in siffatta maniera), simbolo e principale artefice dello Scudetto ottenuto dalla compagine cagliaritana nel 1970. Alloro, quello appena menzionato, che ha rappresentato- per tutti noi sardi- un riscatto (non solo calcistico) in quell’Italia che passava dagli anni 60 agli anni 70, sconvolta- in quel periodo-da una rivoluzione culturale di notevole spessore che cambiò il modo di pensare di tutti gli abitanti della Penisola. Ma se il talento, l’abilità, le doti calcistiche del giocatore erano uniche ed inimitabili, ancora di più lo era il valore dell’uomo. Un individuo eccezionale, senza precedenti e “fuori dal comune” (soprattutto nel calcio di oggi, ma anche in quello di ieri), in grado di rifiutare-come tutti sappiamo- le “proposte” ben più allettanti (dal punto di vista economico e non solo, si veda numero di possibili trofei vinti) delle formazioni del nord (Juve ed Inter in primis), che hanno tentato- a più riprese- di portarlo nelle loro “rose” ricevendo ogni qual volta il suo inesorabile ed imperituro diniego. Una persona- a pare nostro- “unica”, di grande umiltà e coerenza, la quale non si limitava ad un semplice attaccamento alla maglia (come se ne sono visti pochi nella storia del calcio), ma che si estendeva- prima di tutto- nell’essere un esempio non solo all’interno ma- in particolar modo- al di fuori del campo di gioco, facendo capire alle nuove “leve” i giusti e sani “valori” della vita calcistica e dell’esistenza nel suo significato più completo. Una vita – per quanto ci è dato sapere- turbata dalla perdita dei genitori in tenera età, ma che il giovane Riva è stato in grado di mutare in voglia di riscatto, trasformando le avversità in forza con l’obiettivo (pienamente raggiunto) di farcela sempre e comunque, nonostante le vie perigliose che l’esistenza ti pone.





Un simbolo eterno ed imperituro- il Riva uomo e giocatore- che va oltre i confini del calcio, di una Italia e di una società che nel Belpaese sta (purtroppo) pian piano scomparendo, e che forse tutti dovremmo riscoprire. Un sardo- tornando al rapporto con l’Isola- più sardo di noi sardi, che ha reputato di rimanere in Sardegna per tutta la vita. Una terra, quella bella Isola al centro del Mediterraneo, che- da una parte- lo ha adotta e che dall’altro lui sceglie come casa facendo vivere a tutti noi, abitanti sempre di quella terra lì, un bellissimo sogno- una stupenda favola- che oltrepassa i confini sportivi, ma che ha il pregio di toccare il cuore e le anime di ognuno di noi.





Perciò, buon proseguo lassù grande Riva e un sentito ringraziamento da parte di tutti noi amanti del pallone per tutte le emozioni e sentimenti che hai fatto provare e per quello che hai dato calcisticamente (e non solo) alla Sardegna. In chiusura sicuri che la suddetta Isola non sarà più la stessa da oggi in poi, tu simbolo unico e ineguagliabile per gli individui presenti e futuri di questa terra, avrai per sempre un posto di primissimo piano nella storia.





Addio- quindi- Grande, anzi Grandissimo Riva un sardo (nel cuore e nella mente) più sardo di noi sardi.

Dopo i ritratti proposti- qualche tempo fa- sul grande trequartista Enzo Francescoli e sull’ottimo Luis Oliveira (due autentici idoli della tifoseria cagliaritana negli anni ’90) abbiamo reputato di continuare la nostra serie con colui che è il leader indiscusso, il mito di ogni epoca in maglia rossoblù il solo, unico e grande Luigi “Gigi” Riva. Attaccante, “Rombo di Tuono” - così era stato soprannominato da uno dei più grandi giornalisti italiani di ogni epoca (Gianni Brera) - lombardo di nascita (nacque infatti a Leggiuno in provincia di Varese nel 1944) e sardo d’adozione di straordinario ed incredibile valore, che ha rappresentato per tutto il popolo italiano in generale (e sardo in particolare), una figura di eccezionale importanza( quasi mitologica) per tutto ciò che costui ha fatto e creato dentro e fuori dal rettangolo di gioco.