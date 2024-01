Cagliari per vincere nel nome di Gigi Riva. Ranieri in silenzio per rispetto

Atmosfera surreale ad Asseminello, il Centro Sportivo dove la squadra svolge gli allenamenti. Del resto, non solo il capoluogo, ma tutta la Sardegna ha avuto un momento di riflessione per omaggiare “Rombo di tuono”. L’ultimo saluto a Gigi Riva ha sconvolto i piani. Lo stesso Ranieri, il quale da quando è alla guida della compagine rossoblù si è sempre presentato alla conferenza stampa pre-partita due giorni prima del confronto, ha preferito soprassedere. Si possono ipotizzare varianti in formazione dopo la deludente prova nell’ultimo turno a Frosinone. Il mister potrebbe apportare qualche variazione ad una linea difensiva distratta, troppo spesso in balia delle folate avversarie. L’unico intoccabile pare essere Dossena, adatto soprattutto a difendere a tre, mentre si affaccia la timida candidatura di Obert, terzo a sinistra nel reparto arretrato. In fascia destra Zappa potrà svolgere la sua funzione di elastico, sovrapponendosi a Nandez per provare a dare profondità ed operare cross per uno fra Petagna o Pavoletti.





Resterebbe anche Lapadula, però la sua condizione non appare ancora ottimale, considerato il recente infortunio che non ha consentito all’attaccante italo-peruviano di allenarsi con la solita intensità. L’intenzione del mister sarebbe quella di coinvolgerlo in corso d’opera per avere un elemento di riferimento a centro area. Gli altri velocisti latitano, Luvumbo è in Coppa d’Africa ed Oristanio infortunato. Ranieri potrebbe anche pensare ad una coppia offensiva “pesante” (Pavoletti-Petagna), ma al momento è un’ipotesi poco gettonata. Nella zona nevralgica si prospettano soluzioni alternative, dopo che Prati ha mostrato limiti di tenuta. L’intendimento è quello di riportare Makoumbou in regia, con Deiola gettato immediatamente nella mischia anche per le sue doti in interdizione, considerando il prevedibile dominio territoriale del Torino, compagine di buon livello sotto il profilo tecnico. E già costruire una sorta di cerniera in mezzo sarebbe un’idea non peregrina per proteggere una difesa che finora ha incassato troppo. Poi tutto dipenderà se Ranieri utilizzerà lo schema a 3 o a 4 in difesa. Nel primo caso Sulemana avrebbe sicuramente la titolarità, considerato che ha mostrato di trovarsi a proprio agio nel fraseggio stretto, proprio di quando la linea di centrocampo è a 5. Ed è proprio questo uno degli aspetti tattici che va studiato nei particolari. Nell’ultima uscita il Cagliari è sceso in campo con due trequartisti in appoggio ad un’unica punta. Una variante mai utilizzata in stagione. Nandez e Viola fra le linee in appoggio a Petagna. Opzione più da trasferta, ma che potrebbe essere proposta anche alla “Unipol Domus”. I precedenti in Sardegna sono 40, dei quali 3 in serie B. Sono 14 le vittorie del Cagliari, 9 quelle toriniste e 17 i pareggi. Storia lunga quella fra le due squadre, cominciata nella stagione 1959-‘60.

La squadra pianifica la partita con il Torino in un clima dimesso. La tristezza in città dopo l’evento della morte di Gigi Riva si taglia a fette, ma la prima opzione dovrà essere quella di estraniarsi e puntare diritto all’importante sfida, che significa tanto. Soprattutto in prospettiva, considerato il calendario impegnativo che attende i rossoblù, ai limiti della zona rossa. Infatti?, dopo la gara odierna, la compagine di Ranieri è attesa dalla trasferta in casa di una Roma rigenerata dopo il cambio alla guida tecnica, quindi il confronto alla “Unipol Domus” con la Lazio, avversario storicamente ostico per i rossoblù e poi lo scontro diretto di Udine, prima di affrontare il Napoli ancora fra le mura amiche.