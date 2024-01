I Pronostici di MR Simon: Omaggio a Gigi Riva e il ritmo della Serie A

Cagliari-Torino, il ricordo di Riva e la sfida Sarda





Venerdì 26 gennaio, ore 20.45, si rinnova la sfida tra Cagliari e Torino. In una notte che si preannuncia carica di emozioni per l'addio a Luigi Riva, i sardi, guidati dal sagace Ranieri, si trovano di fronte la necessità di reinventare l'attacco. Luvumbo e compagni, impegnati in lidi internazionali, lasciano un vuoto che sarà sfida riempire. Il Cagliari, forte di un'83% di risultati utili casalinghi, si presenta imbattuto da sei gare nel fortino sardo. I granata, dal canto loro, portano in dote una statistica di quattro vittorie nelle ultime sette trasferte in terra isolana. Curiosamente, non hanno mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime dieci partite. L'UNIPOL DOMUS, si prevede, si vestirà a lutto per omaggiare il grande Riva. Per gli appassionati di scommesse, suggerisco un audace "segno 1" a quota 3.50 (bet365), con un risultato esatto di 2-1 a quota 13.00.





Lazio-Napoli, Sfida per l'Europa all'Olimpico





Domenica 28 gennaio, alle 18.00, l'Olimpico sarà teatro di un incontro che vale una fetta di Europa. La Lazio, di fronte al Napoli, si trova contro la squadra che più di tutte le ha inflitto sconfitte in Serie A. I partenopei vantano 54 vittorie su 135 incontri, contro i 40 successi e 41 pareggi dei biancocelesti. Con una striscia di 14 partite senza pareggi, l'ultimo risalente addirittura al 2016, il match promette scintille. Consiglio l'opzione "entrambe le squadre segnano" a quota 1.95, con un risultato esatto di 1-2 a quota 9.50.





Fiorentina-Inter, il Duello Serale





Il posticipo di domenica 28 gennaio, alle 20.45, vede di fronte la Fiorentina e l'Inter di Simone Inzaghi. Gli uomini di Inzaghi, desiderosi di riconquistare la vetta della classifica, affrontano una Fiorentina che, nelle ultime 13 sfide contro i nerazzurri, ha raccolto solo una vittoria. L'Inter, invece, si presenta forte di un'impressionante striscia di imbattibilità nelle ultime sei trasferte in Toscana. Per gli scommettitori, propongo un "over 2.5" a quota 2.25, con un risultato esatto di 1-4 a quota sorprendente di 34.00. Conclusione: Passione e Gioco Responsabile In conclusione, un caloroso in bocca al lupo a tutti gli appassionati di calcio giocato e cari lettori della Gazzetta Sarda. Un ultimo, ma non meno importante, monito: ricordatevi sempre di giocare in modo responsabile, per mantenere vivo il vero spirito sportivo.

Nel solco di un commiato vibrante per un gigante del pallone, Gigi Riva, il Rombo di Tuono del calcio mondiale, la Serie A riaccende i riflettori sulla 22ª giornata, un crocevia di sfide e passioni che si rinnova.