Gigi Riva colto da malore. Condizioni stabili.

Il settantanovenne ex-attaccante ha una tempra fortissima e le sue condizioni nel corso della giornata di lunedì si sono stabilizzate, migliorando con il trascorrere delle ore. Gigi Riva, per tutti “Rombo di tuono”, vinse lo scudetto con il Cagliari nella stagione 1969-‘70 e in Nazionale detiene ancora il record di miglior marcatore avendo realizzato 35 reti a fronte di 42 presenze.





Con la ciliegina della vittoria nel Campionato d’Europa per nazioni nel 1968 ed il secondo posto ai mondiali del 1970 alle spalle dell’inarrivabile Brasile di Pelè. Ha poi ricoperto ruoli importanti come opinionista televisivo ed ha disputato sei mondiali da accompagnatore delle spedizioni azzurre. Il Cagliari Calcio ha voluto dedicare a Gigi Riva il nuovo stadio che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant’Elia. Una mossa del patron Giulini, molto apprezzata in tutti gli ambienti.

Problemi cardiaci per Gigi Riva. La leggenda rossoblù, ma anche del calcio italiano, è stato colto da malore in casa nel corso della giornata di domenica ed è stato immediatamente trasferito in ambulanza del 118 all’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove verrà sottoposto ad intervento al cuore.