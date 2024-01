Sconfitta senza appello per la Web Project Sottorete a Narbolia - 3 a 0 per la Sunvolley





Gli uomini di Fabio Guido si sono battuti con determinazione, ma questa non è bastata a contenere la forza d'urto dell'Asd Sunvolley. Il ritmo imposto dai padroni di casa ha portato ad una netta sconfitta per la compagine catalana





Fabio Guido ha letto la partita con l'occhio del veterano, ma ha dovuto inchinarsi alla coesione e alla tattica avversaria. "L'ultima partita è stata una mini rimonta, ma ci siamo persi nel set, chiudendo a ventidue," ammette con onestà, evidenziando il tentativo di rimonta che ha attraversato il match. "Certo, vincendo il primo set forse il resto della gara sarebbe andata diversamente.". L'allenatore della Web Project Sottorete dipinge un quadro di difficoltà organizzative e fisiche: "Siamo stati penalizzati da un'organizzazione non ottimale dovuto anche al fatto che i ragazzi si sono allenati poco durante le feste. Queste giornate che precedevano questa gara sono state caratterizzate da infortuni, influenze e altri imprevisti, e abbiamo fatto solo un paio di allenamenti. Forse con una maggiore carica agonistica avremmo potuto fare di più." Il tecnico prosegue con uno sguardo al futuro: "Ora c'è un turno di riposo e poi la pausa tra il girone di andata e il girone di ritorno." Il tecnico, con un occhio al passato e uno al futuro, guida la squadra verso la prossima sfida, consapevole che ogni partita è una lezione e un'opportunità per crescere.

A Narbolia l'Asd Sunvolley ha orchestrato una sinfonia di gioco che ha risuonato forte e chiaro, mettendo in ombra la Webproject Sottorete con un trionfo perentorio: 3-0 il finale che racconta di una superiorità non solo numerica, ma anche di spirito e sostanza. Gara, quella disputata sabato 20 gennaio, valida per l'ottavo turno del campionato regionale di serie D di pallavolo.