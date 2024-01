Cagliari in bilico: Urge una svolta decisiva

La sfida di venerdì contro il Torino alla Sardegna Arena si profila come cruciale. Non c'è tempo per il riposo, la squadra è già tornata in campo ad Assemini per preparare l'incontro. Mister Ranieri deve risolvere il rebus di una squadra che, in trasferta, sembra perdere identità e coraggio. La situazione in classifica è precaria: il Cagliari, pur essendo quartultimo a pari merito con l'Udinese, si trova lì solo grazie alle sconfitte di quest'ultima e del Verona.





E l'Empoli, rivitalizzato dal cambio in panchina, si avvicina pericolosamente. Per evitare di sprofondare ulteriormente, al Cagliari servono continuità di risultati e un cambiamento radicale nelle trasferte, dove finora ha raccolto solo tre punti. In questo scenario, anche il mercato entra in gioco. Dopo la partenza di Pereiro, il club valuta l'acquisto di Tourè dal Pisa, mentre Capradossi e Desogus potrebbero lasciare la squadra. Si attendono novità anche sul fronte Obert. Il tempo stringe e il Cagliari deve trovare rapidamente le risposte giuste. Venerdì contro il Torino non è solo una partita, è un crocevia fondamentale per il futuro della squadra.





Ranieri e i suoi uomini sono chiamati a una prova di carattere, per dimostrare che la salvezza è un obiettivo alla loro portata. Ma per riuscirci, dovranno mostrare una grinta e una determinazione che finora sono mancate nei momenti cruciali.

Il Cagliari naviga in acque tempestose. L'ennesima sconfitta in trasferta, stavolta contro il Frosinone, è un campanello d'allarme che non può essere ignorato. I rossoblù, dopo essersi portati in vantaggio, hanno mostrato una fragilità mentale preoccupante, arrendendosi quasi inevitabilmente al pareggio e, poi, al sorpasso dei ciociari.