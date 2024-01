L'extra Time di Mr Simon: Cagliari borderline: la rimonta del Frosinone è un colpo al cuore

Il Cagliari si è portato in vantaggio grazie a un gol di Sulemana, che ha sfruttato un pallone vagante all'orlo dell'area, dopo un'azione confusa su Petagna. La rete ha dato morale ai rossoblù, ma il Frosinone non ha perso la testa, nonostante un gol annullato dal VAR per fallo in attacco. Il secondo tempo ha raccontato un'altra storia. I padroni di casa, con la coda tra le gambe e l'orgoglio ferito, hanno sfoderato un gioco più aggressivo, mettendo sotto pressione il Cagliari e trovando il pareggio con Mazzitelli, autore di un colpo di testa chirurgico. Da quel momento in poi, la squadra di Ranieri ha perso smalto, lasciando il campo libero ai ciociari.





Il Frosinone ha continuato a premere sull'acceleratore e, con una punizione magistrale di Soule', si è portato sul 2-1. I rossoblù, come se fossero stati colpiti da un malocchio, hanno smesso di giocare, perdendo lucidità e concentrazione. E all'ultimo respiro, nel recupero, Kaio Jorge ha messo la parola fine alla partita, sfruttando un tap-in facile facile per il definitivo 3-1. Questo risultato mette in evidenza una carenza del Cagliari: dopo un'ora di gioco, la squadra perde la bussola, commettendo errori sia in fase di possesso che in fase difensiva. Ranieri dovrà riflettere su questo aspetto, perché in partite come queste si gioca la salvezza.





Il Frosinone, in piena crisi prima di questa partita, era l'avversario giusto per rompere il tabù trasferta. Ma, come spesso accade nel calcio e in tutti gli sport, la paura di vincere può trasformarsi nel peggior nemico, facendoti perdere anche le partite che sembrano già vinte.

In una giornata che aveva il sapore della salvezza, il Frosinone ha messo in mostra tutta la sua rabbia e la sua voglia di riscatto, imponendosi per 3-1 su un Cagliari che si è spento nella seconda metà del match. La sfida salvezza, giocata sotto un sole che picchiava duro sul prato verde, ha visto i ciociari conquistare tre punti fondamentali, dopo un inizio di campionato incerto. Il primo tempo è stato un vero e proprio braccio di ferro.